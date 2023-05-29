受雇擺攤卻常「口袋澎澎」回家！她3年侵吞1百萬　貪心下場曝

▲蔡姓女子受雇在市場擺攤賣衣服，3年間侵吞1百萬元。（示意圖／取自圖庫unsplash）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄蔡姓女子受雇於王姓夫妻，在南部各處市場賣衣服，不料她竟在向客人收錢時，把現金收進自己的口袋，工作3年侵吞金額約100萬元，被老闆娘發現後憤而報警。高雄地院審結，判定蔡女犯行屬實，扣除已償還的5萬元，還須賠95萬。

判決指出，在市場賣衣服的王姓夫妻雇用蔡女當員工，從2018年起3人一同到高雄、台南、屏東的市場擺攤，販賣女性服飾。共同工作3年來，老闆娘也和蔡女成為好友，不料老闆娘卻發現，蔡女經常把賣衣服的錢收進自己的口袋，已合計侵占約100萬元，憤而報警處理。

全案審理時，蔡女辯稱被汙衊，她的口袋放衛生棉所以才澎澎的，老闆娘卻以為她每天裝好幾萬回去。

老闆娘則表示，蔡女向客人收完錢後，應該將款項交給她，但她有好幾次親眼看到蔡女收錢後，就把錢放入自己口袋，沒交給她。

法官查看雙方LINE訊息，老闆娘對蔡女說「你來我這上班近3年，你拿走的錢難以估計，每個月扣你偷走的錢，直到夠還我的損失為止，否則就上法院處理」，蔡女還問「要扣多久？？是多少？？」，老闆娘反問「你偷走的錢超過100萬，你1個月要還我多少錢？」，蔡女答「1萬」，但被老闆娘拒絕，無奈表示「你拿走100多萬，1萬扣到什麼時候」，要求蔡女要還就還1筆金額多點的錢，但蔡女手一攤表示沒錢。

法官認為，蔡女在對話中並未否認偷拿錢，判定她侵占金額確實已達100萬，審酌她月薪為2萬5千元，扣除蔡女先前歸還的5萬元，還須賠償95萬元，全案還可上訴。