　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

受雇擺攤卻常「口袋澎澎」回家！她3年侵吞1百萬　貪心下場曝

▲市集,二手,二手貨,二手市場,舊貨,書店,書,服飾,舊衣。（圖／unsplash）

▲蔡姓女子受雇在市場擺攤賣衣服，3年間侵吞1百萬元。（示意圖／取自圖庫unsplash）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄蔡姓女子受雇於王姓夫妻，在南部各處市場賣衣服，不料她竟在向客人收錢時，把現金收進自己的口袋，工作3年侵吞金額約100萬元，被老闆娘發現後憤而報警。高雄地院審結，判定蔡女犯行屬實，扣除已償還的5萬元，還須賠95萬。

判決指出，在市場賣衣服的王姓夫妻雇用蔡女當員工，從2018年起3人一同到高雄、台南、屏東的市場擺攤，販賣女性服飾。共同工作3年來，老闆娘也和蔡女成為好友，不料老闆娘卻發現，蔡女經常把賣衣服的錢收進自己的口袋，已合計侵占約100萬元，憤而報警處理。

全案審理時，蔡女辯稱被汙衊，她的口袋放衛生棉所以才澎澎的，老闆娘卻以為她每天裝好幾萬回去。

老闆娘則表示，蔡女向客人收完錢後，應該將款項交給她，但她有好幾次親眼看到蔡女收錢後，就把錢放入自己口袋，沒交給她。

法官查看雙方LINE訊息，老闆娘對蔡女說「你來我這上班近3年，你拿走的錢難以估計，每個月扣你偷走的錢，直到夠還我的損失為止，否則就上法院處理」，蔡女還問「要扣多久？？是多少？？」，老闆娘反問「你偷走的錢超過100萬，你1個月要還我多少錢？」，蔡女答「1萬」，但被老闆娘拒絕，無奈表示「你拿走100多萬，1萬扣到什麼時候」，要求蔡女要還就還1筆金額多點的錢，但蔡女手一攤表示沒錢。

法官認為，蔡女在對話中並未否認偷拿錢，判定她侵占金額確實已達100萬，審酌她月薪為2萬5千元，扣除蔡女先前歸還的5萬元，還須賠償95萬元，全案還可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／台灣留學生匈牙利遇害身亡！
集集貓站長「突遭資遣」　飼主媽發聲
他被判「當選無效」　選委會公告補選
快訊／蘆洲男煎香腸睡著　廚房燒爛
通緝15年逃美國！ 　他被一招逼回台灣
快訊／颱風瑪娃進逼！　20:30發布海上警報
快訊／颱風到門口了！　今晚發海警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

同性伴侶吸毒過量瀕死　他顧著拍醜態還落跑！鬧出人命下場出爐

遭小貨車輾過…女騎士肢體變形慘死！他肇逃「0剎車再撞人」下場曝

桃園婦面交90萬給「法院專員」　再赴約給46萬...19歲車手栽了

《新楓之谷》玩家被公會拒收　竟放話「北捷隨機殺人」遭判刑

貨車剛起步2機車接連追尾　騎士噴飛撞牆昏迷！驚悚間曝光

苗栗後龍鎮里長「當選無效」　選委會公告7月1日補選

快訊／蘆洲男煎香腸睡著...鄰居見他家冒黑煙報警！整鍋慘狀曝

彰化「普龍宮」諧音哏網路爆紅…信徒建議改名！乩事親曝宮名由來

泰山公司派再吞敗！聲請禁開股東臨時會　法官駁回假處分

新北男車內藏毒衝撞警車逃逸　躲民宅被逮...同伴還是通緝犯

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

陸女空腹健身失去知覺　教練眼尖衝跑步機救援

歐陽娜娜演出全家到場支持！　歐陽龍看到哭...全被拍下XD

美珠、李伊庚同時感冒遭虧爆！　回應典禮揉手：＂現在＂沒交往

路口未禮讓撞上保時捷　輪椅嬤目睹驚嚇狂拍胸

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

同性伴侶吸毒過量瀕死　他顧著拍醜態還落跑！鬧出人命下場出爐

遭小貨車輾過…女騎士肢體變形慘死！他肇逃「0剎車再撞人」下場曝

桃園婦面交90萬給「法院專員」　再赴約給46萬...19歲車手栽了

《新楓之谷》玩家被公會拒收　竟放話「北捷隨機殺人」遭判刑

貨車剛起步2機車接連追尾　騎士噴飛撞牆昏迷！驚悚間曝光

苗栗後龍鎮里長「當選無效」　選委會公告7月1日補選

快訊／蘆洲男煎香腸睡著...鄰居見他家冒黑煙報警！整鍋慘狀曝

彰化「普龍宮」諧音哏網路爆紅…信徒建議改名！乩事親曝宮名由來

泰山公司派再吞敗！聲請禁開股東臨時會　法官駁回假處分

新北男車內藏毒衝撞警車逃逸　躲民宅被逮...同伴還是通緝犯

給我來一杯！日影城推「玩命關頭排檔桿」飲料杯　直接戲院裡尬車

粗心男弄丟「唐伯虎真跡」：值上百萬！網酸：假的可能性極大

超商獨家「大福冰淇淋」來了！麻糬皮超Q　咬下爆牛奶布丁冰

農委會建置6千萬顆雞蛋冷鏈倉儲　陳吉仲：保證以後不缺蛋

否認與im.B主嫌相識！鄭文燦明提告藍營「7人」　他秒宣戰沒在怕

同性伴侶吸毒過量瀕死　他顧著拍醜態還落跑！鬧出人命下場出爐

單親低收又隔代教養　水里國小特教生勇奪總統教育獎

俄議員爆驚人之語　該用飛彈「夷平阿拉斯加」：幾個旅就夠了

愛貓萌犬變華麗珠寶　寶石項圈可訂製、掀開主石刻毛小孩名字

遭小貨車輾過…女騎士肢體變形慘死！他肇逃「0剎車再撞人」下場曝

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

社會熱門新聞

女友棉被裡放屁！工程師「狂虐23小時報復」

全車4人284歲　好友出門慘烈車禍

女獨睡飯店「整群醉男闖入」　竟是櫃台開門

陳修將特殊性癖好曝　證人：打死胡女前一晚玩3P

軍人付完316萬結婚基金　才知女友已婚

正妹遭「大外割壓制」！胸前春光炸出　嗆警原因曝

即／星巴克遭槍擊！議員買咖啡驚見速報警　　

台中警打督察！差點2大過免職

即／槍手身影曝！躲民宅朝星巴克射擊拒開門

撿到悠遊卡剩-9元　他少1動作賠2千

職軍約13歲女「情人灣踏浪」遇難　警以略誘罪函送

獨／放3醉男進獨睡女房間...台中港酒店道歉了

國中少女腹痛就醫！爸爸一聽檢查結果怒告

三重男當街遭4人押上廂型車…真相令人傻眼

更多熱門

相關新聞

太平山明下午休園　龜山島持續封閉

太平山明下午休園　龜山島持續封閉

瑪娃颱風龜速往北，中央氣象局預估台灣北部、東半部及恆春半島為降雨熱區，羅東林管處宣布，由於宜蘭太平山國家森林遊樂區去年受尼莎颱風影響，聯外道路曾發生嚴重坍塌、交通中斷，考量旅客安全性因此決定從5月30日下午4點起預警性休園。另龜山島從昨天起也封島3天，明天持續封閉。

那些年錯過的颱風！一圖看閃台走法

那些年錯過的颱風！一圖看閃台走法

颱風瑪娃逼近　海警發布後勿觀浪違者最重罰25萬

颱風瑪娃逼近　海警發布後勿觀浪違者最重罰25萬

颱風龜速前進　沒登陸就甭想放假

颱風龜速前進　沒登陸就甭想放假

颱風暴風圈變大　最快今晚發海警

颱風暴風圈變大　最快今晚發海警

關鍵字：

颱風太平山龜山島

讀者迴響

熱門新聞

女友棉被裡放屁！工程師「狂虐23小時報復」

「TOYOTA全新房車」現身了

高中妹「1穿搭」親戚喊太露！眾人一看傻了

瑪娃台灣旁剎車轉6天　2段紫爆噴雨

李坤城妹控林靖恩偷結婚！爆她夫逝後行徑

全車4人284歲　好友出門慘烈車禍

瑪娃減速轉彎！最快今晚海警　颱風假機率曝

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

女獨睡飯店「整群醉男闖入」　竟是櫃台開門

高雄婦遊日返國肩痛...皮膚黑線頭竟是蜱蟲！

陳修將特殊性癖好曝　證人：打死胡女前一晚玩3P

台灣軍力排第23名！1項目領先全球

颱風暴風圈變大　最快今晚發海警

帶孩子住飯店走廊傳情侶嬌喘！家長見一物更怒

薛紀綱婚內出軌「工作全停擺」！

更多

最夯影音

更多
接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！
睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面