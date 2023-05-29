瑪娃來襲！菲律賓「疏散4800人」停班停課　恐有洪水山崩

▲ 菲國官員為瑪娃可能帶來的災情啟動預防性疏散。（圖／翻攝自菲律賓氣象局）

記者陳宛貞／綜合外電報導

今年第2號颱風瑪娃（Mawar）上周侵襲關島，目前正撲向菲律賓。為避免可能的洪水及山崩威脅性命，菲國官員29日預防性疏散逾4800名民眾，暫停上班上課並實施禁航令。

根據《美聯社》，瑪娃目前最大持續風速為每小時155公里，最大陣風達每小時190公里，不過預料不會直接侵襲菲國山區。目前的預測顯示，瑪娃將轉向東北，朝台灣或日本南部移動。

瑪娃行進速度大幅減緩，菲國當局警告，颱風30至31日將經過最北端的巴丹群島省（Batanes），可能出現危險漲潮、山洪暴發及山崩。防災官員也警告，颱風路線仍有可能突然改變，不能掉以輕心。

當局已經派出軍隊、警察、消防員及志願團體在北部省份為搜救行動待命，並準備逾百萬包糧食以防萬一，29日在洪水及山崩好發區域進行預防性疏散，巴丹群島省、卡加煙省（Cagayan）等省份逾4800名民眾被安置於避難所，預料人數還會增加。

巴丹群島省及卡加煙省大部分地區都暫停上班上課，往返這2個省份的航班已被取消，漁船及客輪也被禁航。

民防辦公室助理部長阿勒漢德羅（Raffy Alejandro）提醒，「雖然太陽出現了，天氣還是難以預測，隨時可能發生變化」，應隨時確保安全。