特斯拉爆大規模資料外洩「馬斯克個資也流出」　恐被罰千億

▲電動車巨頭特斯拉。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

德國《商報》（Handelsblatt）爆料，特斯拉發生大規模資料外洩，顧客、員工及商業夥伴的機密數據都被流出，就連CEO馬斯克的社會安全碼、私人電子郵件及電話號碼也在其中。德國數據保護辦公室正在調查此事，若特斯拉被證實違反歐盟《一般資料保護規則》（GDPR），可能面臨年銷售額4%、即32.6億歐元（約新台幣1071億元）罰款。

報導指出，外洩資料庫「特斯拉文件」（Tesla Files）含至少100GB的機密資訊，包括逾10萬名前任與現任員工的個資與薪水、顧客銀行資訊、生產機密，還有上千份關於駕駛輔助系統的消費者投訴，時間從2015年至2022年3月，大多數來自美國，但也包括歐洲及亞洲顧客的通報。

《商報》引述特斯拉法律團隊說法報導，一名「心懷怨恨的前員工」濫用服務技術人員的權限，公司將對這名疑似洩密的人士採取法律行動。

▲特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）



特斯拉的歐洲總部位於荷蘭，超級工廠則位於德國。德國數據保護辦公室官員哈吉（Dagmar Hartge）表示，這是他記憶裡規模最大的外洩事件。荷蘭數據保護監管機構得知消息後，也已經開始調查此事，但稱現在評論為之過早。

《衛報》報導，德國金屬工業工會（IG Metall）形容此事「令人不安」，呼籲特斯拉通知員工所有違反數據保護的行為，並且營造一種職場文化，讓員工能在無所畏懼的情況下，公開提出問題與不滿。即將上任的柏林、布蘭登堡及薩克森地區工會負責人舒爾茨（Dirk Schulze）說，「這些揭露…與我們在2年內獲知的情況相符。」