　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

特斯拉爆大規模資料外洩「馬斯克個資也流出」　恐被罰千億

▲▼特斯拉。（圖／路透）

▲電動車巨頭特斯拉。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

德國《商報》（Handelsblatt）爆料，特斯拉發生大規模資料外洩，顧客、員工及商業夥伴的機密數據都被流出，就連CEO馬斯克的社會安全碼、私人電子郵件及電話號碼也在其中。德國數據保護辦公室正在調查此事，若特斯拉被證實違反歐盟《一般資料保護規則》（GDPR），可能面臨年銷售額4%、即32.6億歐元（約新台幣1071億元）罰款。

報導指出，外洩資料庫「特斯拉文件」（Tesla Files）含至少100GB的機密資訊，包括逾10萬名前任與現任員工的個資與薪水、顧客銀行資訊、生產機密，還有上千份關於駕駛輔助系統的消費者投訴，時間從2015年至2022年3月，大多數來自美國，但也包括歐洲及亞洲顧客的通報。

《商報》引述特斯拉法律團隊說法報導，一名「心懷怨恨的前員工」濫用服務技術人員的權限，公司將對這名疑似洩密的人士採取法律行動。

▲▼馬斯克。（圖／路透）

▲特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）

特斯拉的歐洲總部位於荷蘭，超級工廠則位於德國。德國數據保護辦公室官員哈吉（Dagmar Hartge）表示，這是他記憶裡規模最大的外洩事件。荷蘭數據保護監管機構得知消息後，也已經開始調查此事，但稱現在評論為之過早。

《衛報》報導，德國金屬工業工會（IG Metall）形容此事「令人不安」，呼籲特斯拉通知員工所有違反數據保護的行為，並且營造一種職場文化，讓員工能在無所畏懼的情況下，公開提出問題與不滿。即將上任的柏林、布蘭登堡及薩克森地區工會負責人舒爾茨（Dirk Schulze）說，「這些揭露…與我們在2年內獲知的情況相符。」

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
不跟白俄選手握手！　烏克蘭女將遭全場噓爆
「孕婦遭家暴」台大醫師神救援！　護理師竟舉報：不正常
快訊／黃仁勳預告了！　今晚攻夜市指定嗑「2款小吃」
快訊／對同事回眸一笑！　漢翔女員工墜樓
快訊／推出僅1年　「這檔ETF」確定終止上市
明燈動向「哲哲老師」出清0050！　獲利逾千萬
雞排妹空降引爭議　陳時中表態：我這一票投給「她」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度少女遭男友狂捅20多刀慘死　路人經過猛盯「沒阻止」

北韓6月初召開勞動黨全中會　檢驗上半年經濟是否達標

美愛荷華州公寓坍塌　「中間挖大洞」驚人畫面曝！失蹤傷亡不明

瑪娃來襲！菲律賓「疏散4800人」停班停課　恐有洪水山崩

一群青少年找14歲兒麻煩　三寶爸為了救孩家門前被「爆頭打死」

特斯拉爆大規模資料外洩「馬斯克個資也流出」　恐被罰千億

宛如神明出手！路過男子化身火場英雄　從燃燒汽車中救出2名幼童

北韓預告射軍事衛星　日本防衛大臣下達「摧毀命令」

北韓擴建發射場　向日本通報發射間諜衛星！美國空軍「大象漫步」嚇阻

母女到海底撈只吃24元？ 店員慘打錯單GG了...結局曝網全讚爆

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

歐陽娜娜演出全家到場支持！　歐陽龍看到哭...全被拍下XD

陸女空腹健身失去知覺　教練眼尖衝跑步機救援

美珠、李伊庚同時感冒遭虧爆！　回應典禮揉手：＂現在＂沒交往

路口未禮讓撞上保時捷　輪椅嬤目睹驚嚇狂拍胸

休旅車衝加油站躲紅燈　下個路口亂鑽駕駛傻眼

印度少女遭男友狂捅20多刀慘死　路人經過猛盯「沒阻止」

北韓6月初召開勞動黨全中會　檢驗上半年經濟是否達標

美愛荷華州公寓坍塌　「中間挖大洞」驚人畫面曝！失蹤傷亡不明

瑪娃來襲！菲律賓「疏散4800人」停班停課　恐有洪水山崩

一群青少年找14歲兒麻煩　三寶爸為了救孩家門前被「爆頭打死」

特斯拉爆大規模資料外洩「馬斯克個資也流出」　恐被罰千億

宛如神明出手！路過男子化身火場英雄　從燃燒汽車中救出2名幼童

北韓預告射軍事衛星　日本防衛大臣下達「摧毀命令」

北韓擴建發射場　向日本通報發射間諜衛星！美國空軍「大象漫步」嚇阻

母女到海底撈只吃24元？ 店員慘打錯單GG了...結局曝網全讚爆

新北男車內藏毒衝撞警車逃逸　躲民宅被逮...同伴還是通緝犯

22年日本銷售NO.1防曬之王！世界上第一瓶防曬竟是它前身，至今已有100歲

印尼發現「台灣村」還能用中文訂珍奶！移工返鄉後現況曝光

「保羅黑」正常發揮！瘋狗貝直言他是「全聯盟最髒」

第一線人員之自殺防治守門人訓練　近萬人熱情參與

印度少女遭男友狂捅20多刀慘死　路人經過猛盯「沒阻止」

未來之星邀請賽6月5日開打！賽程看這裡　洪總盼業餘球隊更多曝光

北韓6月初召開勞動黨全中會　檢驗上半年經濟是否達標

小螃蟹睜水汪汪眼睛賣萌！下秒徒手「扒開眼珠」...瞬間異形化

欠薪有解！高苑科大獲企業捐資2.8億元　教育部6／5決定是否解除專輔

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

國際熱門新聞

吸毒吸到變喪屍　傷口潰爛倒滿街

最年輕畢業生！12歲神童獲5副學士學位

會見普丁後...白俄總統驚傳「被下毒」命危

走16km上下學　16歲少年暈坐路邊

法航載324人折返關西機場　機鼻明顯凹陷

印度一家6口搭電梯　突從10樓急墜地下室

日本富士急雲霄飛車故障！17遊客困空中1小時

乘客叫囂拔槍　司機怒了邊開邊射

艾爾段宣布勝選：未來5年將繼續統治土耳其

開戰以來最大群無人機襲基輔　烏克蘭：擊落58架

台積電太重要　富比世：台海戰爭恐癱瘓全球AI未來

瓦格納被俄國官媒禁播

土耳其艾爾段再寫不敗歷史　吸票過半連任總統

做愛用力過猛　他GG當場「斷成3節」

更多熱門

相關新聞

鞠躬道歉了　竹北天坑要鑑定2個月遭噓

鞠躬道歉了　竹北天坑要鑑定2個月遭噓

「竹北天坑」發生已過滿1個月，不只天坑遲遲無法回填，居民對於社區周邊道路屢發坍塌感到驚恐，新竹縣府與豐邑建設於昨(28)日晚間在十興里舉辦搶險施工說明會說明防颱搶險計畫。豐邑建設代表鞠躬向在場民眾道歉，不過居民並不買單，要求確認天坑發生真正原因及修復期程。

表面波+透地雷達　竹北天坑周邊安檢

表面波+透地雷達　竹北天坑周邊安檢

大馬政府沒有計畫禁止TikTok

大馬政府沒有計畫禁止TikTok

特斯拉曾嘲笑比雅迪　10年後是最大競爭對手

特斯拉曾嘲笑比雅迪　10年後是最大競爭對手

科技股十年報酬率NVIDIA居首、特斯拉第3　馬斯克喊「只是暫時」

科技股十年報酬率NVIDIA居首、特斯拉第3　馬斯克喊「只是暫時」

關鍵字：

特斯拉馬斯克資安個資

讀者迴響

熱門新聞

女友棉被裡放屁！工程師「狂虐23小時報復」

「TOYOTA全新房車」現身了

瑪娃台灣旁剎車轉6天　2段紫爆噴雨

高中妹「1穿搭」親戚喊太露！眾人一看傻了

李坤城妹控林靖恩偷結婚！爆她夫逝後行徑

全車4人284歲　好友出門慘烈車禍

瑪娃減速轉彎！最快今晚海警　颱風假機率曝

女獨睡飯店「整群醉男闖入」　竟是櫃台開門

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

高雄婦遊日返國肩痛...皮膚黑線頭竟是蜱蟲！

颱風暴風圈變大　最快今晚發海警

台灣軍力排第23名！1項目領先全球

帶孩子住飯店走廊傳情侶嬌喘！家長見一物更怒

薛紀綱婚內出軌「工作全停擺」！

陳修將特殊性癖好曝　證人：打死胡女前一晚玩3P

更多

最夯影音

更多
接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！
睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面