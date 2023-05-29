北韓預告射軍事衛星　日本防衛大臣下達「摧毀命令」

▲日方認為北韓將以彈道飛彈技術發射「衛星」，防衛大臣下令若落入日本領土將攔截摧毀。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本海上保安廳29日表示，北韓已通知日方，將於本月31日至6月11日間發射軍事偵察（間諜）衛星。日本官房長官松野博一表示，衛星火箭可能通過包含西南諸島（琉球群島）在內的日本領土。防衛大臣濱田靖一已向自衛隊下達「摧毀命令」，若飛彈落入日本將進行攔截。

綜合日本TBS與富士新聞網等報導，據海上安保廳透露，北韓通知即將發射人造衛星火箭，另外中國與朝鮮半島之間的黃海、東海、菲律賓呂宋島以東的太平洋水域已被指為火箭可能墜落的3個區域。

北韓曾在7年多前的2016年2月發射過被稱作人造衛星的彈道飛彈。日本首相岸田文雄29日上午表示，「即便說是衛星，使用這類彈道飛彈技術來進行發射也是違反聯合國安理會決議的，是關係到國民安全的重大問題。」岸田明確表示，防衛大臣濱田靖一已經向自衛隊下達破壞措施命令。

對此，除了在沖繩宮古島、石垣島、與那國島等地部署「愛國者3型飛彈」（PAC-3）的部隊將採取迎擊態勢之外，日方還向東海派遣了宙斯盾驅逐艦。而沖繩縣29日上午也宣布將設立危機管理對策本部，全力蒐集準確的訊息並採取對策。

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