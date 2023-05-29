獨／台中港酒店道歉！放3醉男進獨睡女房間　「確保不再發生」

▲台中港酒店發出聲明為誤闖事件道歉。（圖／資料照）



記者游瓊華、許權毅／台中報導

台中港酒店傳出3月未經確認就幫3名酒醉男子開房門，結果誤闖一名獨睡女子的房間，害該名女子受到嚴重驚嚇。台中港酒店29日表示，「造成消費者及社會大眾的不安與關注，在此致上最深歉意。」

台中港酒店聲明指出，對於2023年3月10日發生的事件，造成消費者及社會大眾的不安與關注，台中港酒店在此致上最深歉意。

該酒店表示，「我們理解這起事件對客人產生疑慮和不安，事件發生後，酒店在第一時間嘗試向當事人表達我們最深切的歉意和關切，但因多次與當事者聯繫未果，後續由當事者的先生代為發聲，目前全案進入調解階段，台中港酒店也會盡最大努力，期能與當事者取得共識。」

台中港酒店說明，「我們深刻瞭解這個事件對當事人的舒適和隱私造成的困擾，未來也會確實要求相關流程與訓練到位，確保不再發生。每位客人的隱私和安全以及良好的住宿品質是我們最在乎的事。我們將繼續努力提升我們的內部培訓和標準作業程序，以提供更好的品質。」

誇張事件發生在3月初，一名女子獨自入住台中港酒店，深夜11點多時正在房內休息，同間飯店有3名男子疑似酒醉後記錯房號，手持房卡卻進不去房間，於是請櫃台人員協助開門，櫃台人員卻未確認身分、房號，就請同事協助開啟女子的房間，造成離譜誤闖事件。