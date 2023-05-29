120年最大震！墨爾本深夜「極淺層地震」深度僅3公里　2萬人有感

▲ 墨爾本西北方發生3.8地震。（圖／翻攝自EMSC）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲墨爾本西北部28日深夜發生規模3.8地震，震源深度僅3公里，為當地逾120年來最大地震。部分地區震感強烈，數千人在睡夢中被驚醒，甚至有房屋被晃得嘎嘎作響。

《衛報》報導，根據澳洲地球科學局（Geoscience Australia），這起地震發生於當地28日晚間11時41分，震央位於墨爾本西北方約40公里處，震源深度3公里，屬極淺層地震，逾2萬2750名民眾通報有感，大多集中在墨爾本，但最北至維多利亞州本迪戈（Bendigo），最南至塔斯馬尼亞州荷巴特（Hobart）都有民眾回報。

澳洲地震學研究中心（Seismology Research Center）首席科學家帕斯考爾（Adam Pascale）指出，這是1902年以來震央在墨爾本大都會的最大規模地震，通常規模達到4或5才會造成破壞，但這起地震可能會導致建築外觀或結構問題，因為深度淺且離市區很近。

帕斯考爾向《澳洲廣播公司》（ABC）說明，「這起地震比2年前2021年9月發生的地震小100倍左右，但距離墨爾本更近，所以感覺強度相似，但持續時間較短。」

不過維州緊急救援服務隊（SES）指揮官貝克（David Baker）表示，地震發生後僅接到3起求救電話，「我們很幸運，昨晚的地震沒有造成任何損失或後果。」

維州近5年來還曾發生4次規模3（含）以上地震，包括2021年東北部小鎮羅森（Rawson）的5.9地震，造成局部破壞。