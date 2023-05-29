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農田圳路「清淤通報」增設2管道　農水署7天內完成降低災損

▲農水署長蔡昇甫說明圳路清淤通報系統。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農水署長蔡昇甫說明圳路清淤通報系統。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

因應全球氣候變遷，台灣各地強降雨等極端氣候發生頻繁，對全國總長逾7萬公里農田水利灌溉排水圳路是一大挑戰。農委會農田水利署今（29日）宣布新增免付費通報專線0800-788717及「清淤通報網」，民眾可以隨時通報需要清淤的路段，即時辦理清淤作業，以降低災害與農損發生。

農田水利署長蔡昇甫表示，台灣農田水利灌溉排水圳路長達7萬多公里，面積密度是全世界最高，近年來極端氣候頻仍，屢屢發生短時間強降雨，為降低災損、維持圳路通暢，除了原本就定期清淤及工作站受理民眾通報機制外，此次新增免付費通報專線及圳路清淤通報網。

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蔡昇甫指出，因應汛期將至，目前已配置3名專人處理通報業務，一旦接獲民眾通報，就會由專人受理，立即分辨，逐漸列管，結案查詢，民眾只需要提供聯絡資訊、通報地點、通報內容，在一分鐘內就可以完成通報，而農水署受理後，視積淤地點遠近，快則3天、慢則7天就會完成清淤作業。

針對南部水情吃緊，蔡昇甫說，去年8月就開始關注水情，藉由錯開整田期、輪流灌溉等措施，目前農業用水已經順利過關，不至於會影響農作，目前也持續進行枯旱因應作業，包括增設埤塘、蓄水池、臨時抽水站、圳路的鋪設等，因應未來極端氣候的考驗。

蔡昇甫提醒，過去三年因為全球反聖嬰現象，颱風幾乎都沒有登陸台灣，但全球共識是反聖嬰現象已經在3月底、4月初結束，氣候值回復正常，預期今年颱風登陸機率很高，民眾和農民都要提高警覺，及早因應。

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