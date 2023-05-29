台積電有多重要？外媒驚吐台海若開戰：「它們」也將陪葬

▲台積電牽動全球AI未來發展。（圖／CTWANT提供）

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隨著ChatGPT、Midjourney等AI人工智慧的服務問世，在全球掀起一股AI的熱潮，不少專家都相當期待未來人工智慧的發展。但外媒報導指出，未來人工智慧的發展很有可能會被台海安危所牽引，因為台灣的台積電所生產的高階半導體晶片，將會左右AI人工智慧的發展。

根據《富比世》報導指出，人工智慧（AI）專欄作家陶斯（Rob Toews）撰文，指稱台積電有能力製造AI領域所需要的高階晶片，客戶涵蓋範圍包含了Nvidia，其圖形處理器（GPU）大宗為台積電所生產，另外還包含了Google、AMD、亞馬遜、微軟、Cerebras、SambaNova、Untether等AI領域的大廠。

文章中指出，如果缺乏這些高階晶片，想要發展AI人工智慧幾乎是不可能的事情。從幾年前風靡全球的AlphaGo，到現在的AI算圖Midjourney、AI聊天機器人ChatGPT，這背後都需要仰賴最底層的神經網絡架構（neural networks），而台積電所生產的高階晶片，就是支撐著神經網路架構的重要元素。

Nvidia的執行長黃仁勳也曾用生動的方式來強調台積電對AI人工智慧發展的重要性「基本上是空氣，和台積電」。但報導中也提到，近年中國已經在台海周邊展開強度空前的軍事演習，華盛頓的許多決策者預測，中國將在2027年甚至2025年入侵台灣。

而台海之間發生嚴重衝突的話，勢必會影響到台積電的產能，如果情況嚴峻的話，中國入侵台灣一事很有可能直接癱瘓全球AI人工智慧的生態系統。文章中也提到「簡單來說，整個人工智能領域都面臨著台灣極其不穩定的單點故障問題。在當今圍繞AI的所有熱情中，這件事情並未得到足夠廣泛的認知」。

報導中也提到，除了台積電有能力生產高階晶片外，南韓的三星也是全球為二可以生產3奈米晶片的公司，但是晶片良率遠低於台積電，只有10至20%的良率，而台積電則有高達80%的良率。即便如此，三星所在的南韓也太過接近中國與北韓，地理位置也十分危險。

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