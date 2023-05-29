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四寶媽離奇陳屍餐廳冰庫　困6小時活活凍死「門上手上全是血」

四寶媽離奇陳屍餐廳冰庫　受困6小時活活凍死「門上手上全是血」。（圖／翻攝自Facebook）

▲女被兒子發現凍死在冰庫中。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國路易斯安那州63歲女子Nguyet Le，被人發現離奇陳屍在所任職的餐廳冰庫中，受困在-10 度的環境中長達6小時，驗屍報告指出，死因為體溫過低，而且她為了脫困瘋狂敲打冰庫門，導致雙手打到滿是鮮血，讓家屬怒向餐廳提出控告。

身為四寶媽的Nguyet Le，在連鎖速食餐廳Arby's擔任經理，然而5月11日上午9時她在位於新伊比利亞(New Iberia)分店工作時，被人發現離奇凍死在冰庫中長達6個小時。

起訴書中表示，第一個發現Nguyet Le的人，是與她在同一間分店工作的兒子，兒子打開冰庫後，發現母親呈現胎兒姿勢倒在地上，門上和雙手都沾滿了血。律師表示，「太可怕了，調查人員在冰庫門上發現很多血，所以她一定是在昏倒之前，拼命想要出去」。

員工透露，該冰庫門其實從去年8月就開始故障，員工每次使用時，常常得用螺絲起子才能打開和關上，雖然有向總公司反映問題，可是都沒有獲得處理。家人質疑是因為餐廳管理疏忽才會導致Nguyet Le慘死，決定向Arby's提出訴訟，並尋求超過美元100萬元賠償金，目前餐廳尚未對外回應事件。

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