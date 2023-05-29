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北韓擴建發射場　向日本通報發射間諜衛星！美國空軍「大象漫步」嚇阻

▲▼ 北韓領導人金正恩帶著女兒金朱愛現身，視察軍事偵察衛星發射工作。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩帶著女兒金主愛現身，視察軍事偵察衛星發射工作。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）計畫發射軍事偵察（間諜）衛星，從衛星影像可以觀察出，平壤當局為此正在西海衛星發射場趕工興建新的發射台。日媒報導，北韓今（29）日已向日本通報，將從本月31日0時至6月11日之間發射偵察衛星，日本、南韓懷疑北韓恐怕將發射彈道飛彈。

其實，美國空軍特別選擇27日公布本月初在南韓烏山空軍基地動員F-16「戰隼」戰鬥機實施「大象漫步」（Elephant Walk）的相片，很有可能是為了震懾北韓，警告北韓切勿輕舉妄動。

根據日媒《共同社》、《NHK》，北韓29日向日本海上保安廳通報，表示從本月31日0時起至6月11日0時之間將發射人造衛星，目前已同時向國際海事組織（IMO）通報，屆時發射人造衛星所引起的殘骸預估將落在西海（黃海）2處、菲律賓東側海面1處等，皆位於日本專屬經濟海域（EEZ）之外。

若北韓以發射人造衛星為名義試射彈道飛彈，將是北韓2016年2月發射「光明星號」後，時隔7年再度發射。

▲▼北韓最高領導人金正恩近日視察西海衛星發射基地，並要求擴建。（圖／路透社）

▲北韓最高領導人金正恩去年3月視察西海衛星發射基地，要求擴建。（圖／路透）

報導指出，過去以來北韓總共有4次事前通報發射「人造衛星」後進行發射的紀錄，其中有2次雖然成功將某物體送上預定的衛星軌道，卻無法實際發揮衛星的功能，日本防衛省懷疑北韓恐怕是藉由發射來提高長程彈道飛彈的技術。

日本防衛省表示，北韓恐怕是以發射人造衛星為名、行發射彈道飛彈之實，因此已經在沖繩縣宮古島、石垣島、與那國島部署愛國者三型防空飛彈（PAC-3）。

美國專門分析北韓的智庫《跨越經緯》（Beyond Parallel）於當地時間26日指出，分析衛星照片後可以發現，北韓在平安北道鐵山郡東倉里西海衛星發射場趕工興建新的發射台，新的發射台位於原本的發射台東南方2.7公里，不過目前仍無法得知新發射台是用來發射液態燃料火箭或運載火箭（SLV）、還是用來發射固態燃料彈道飛彈。

西海衛星發射場也堆滿了工程興建材料，新發射台估計長40公尺、寬132公尺，比原本長63公尺、寬192公尺的發射台在規模上還要略小。

根據《韓聯社》，美國空軍於當地時間27日透過社群媒體發佈多張相片，表示美國空軍本月5日在南韓京畿道烏山空軍基地實施代號為「大象漫步」（Elephant Walk）的地面滑行演習，由美國空軍第七航空隊第51、第8戰鬥機聯隊參與，派出F-16「戰隼」戰鬥機、有「戰車殺手」之稱的A-10雷霆二式攻擊機、高空偵察機U-2S、C-12休倫運輸機等數十架飛機。

另外，美國空軍27、28日連續2天在西海（黃海）出動RC-135S型眼鏡蛇球式電子偵察機。

美國空軍表示，「突顯我軍對於協防大韓民國的意志」。

報導分析，美國選擇最近公開3周前空軍實施的演習，同時出動RC-135S型眼鏡蛇球式電子偵察機，很有可能是藉此警告北韓。據悉，北韓趕工興建西海衛星發射場的第2發射台，同時平壤美林飛行場北側的閱兵儀式訓練場，也被觀測佈滿兵力和軍車。

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