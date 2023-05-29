　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁送大禮？　白俄總統：想要核武「加入俄白聯盟」就對了

▲▼俄國總統普丁訪白俄羅斯，與總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會面。（圖／路透）

▲ 普丁先前出訪白俄，與盧卡申科會面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯正式推動在白俄羅斯部署戰略核武，白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）近日也公開喊話，希望擁有核武的國家只要在俄烏戰爭中站在俄羅斯這邊，就可獲得普丁提供的武器。

綜合《新聞周刊》、《烏克蘭真理報》，盧卡申科25日接受俄國官媒記者紮魯賓（Pavel Zarubin）採訪時聲稱，普丁將向任何加入俄國與白俄「俄白聯盟」（Union State）協議的國家提供核武，並稱之為「結盟的特殊機會」。

盧卡申科說明，「如果有人感到擔心……我不認為托卡葉夫（哈薩克總統）會擔心，但如果突然發生什麼事，就不會有人介意哈薩克和其他國家與我們一樣，和俄羅斯聯邦維持密切關係」，「這很容易，這些國家應加入白俄和俄國的聯盟，就這麼簡單，所有人都會擁有核武。」不過他也補充，這是他的個人觀點，不代表俄方看法。

普丁多次被控以核武威脅烏克蘭及其盟國，克里姆林宮對此則反駁，只有在俄國主權受到直接威脅的情況下才會部署核武，這是俄國多年來的標準政策。儘管俄國近期推動在白俄部署戰略核武，專家仍認為，俄國動用核武的可能性並不高。

另一方面，盧卡申科被白俄反對派爆料，與普丁會面後送醫且情況危急，已經是他本月第二次傳出病危消息，目前未獲證實。紮魯賓28日上傳這段訪問，據信是在25日於莫斯科舉行的歐亞經濟聯盟會議期間拍攝。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
黃仁勳「RUN」兩派吵翻！口譯員：扭曲原意　英文老師卻搖頭
47歲錄取最難考EMBA！　女星圓夢：我手腳在發抖
LIVE／高雄星巴克遭槍擊！警逮口罩怪客揭動機　瑪娃最快今晚
獨／放3醉男進獨睡女房間！　台中港酒店道歉
超商浩克連發4限動　瘋狂Replay「啊啊啊！痛！好痛」
剩3名六年級！　國小創校64年恐裁撤
辱女消防洗澡「不鎖門是引誘」！　藍議員道歉了
快訊／警攻堅抓人！口罩男射擊星巴克　被逮畫面曝
ET民調／侯友宜「治安、打詐、維護和平」　領先賴清德、柯文哲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

四寶媽離奇陳屍餐廳冰庫　困6小時活活凍死「門上手上全是血」

乘客叫囂掏槍！公車司機怒了「邊開車邊射回去」　激烈駁火畫面曝

義大利是否續簽一帶一路？　總理梅洛尼發言引關注

威尼斯大運河「整片詭異綠水」　遭疑是環團抗議！警方調查中

普丁送大禮？　白俄總統：想要核武「加入俄白聯盟」就對了

美國海軍全球最優秀！　美防長奧斯汀：必須震懾中國在印太地區擴張

台積電有多重要？外媒驚吐台海若開戰：「它們」也將陪葬

艾爾段勝選「土耳其陷入兩極分化」　BBC：團結比過去更遙不可及

白俄高官：西方國家讓我們別無選擇　只能「部署核武」

美德州議會通過決議文　成立跨黨派友台連線

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

路口未禮讓撞上保時捷　輪椅嬤目睹驚嚇狂拍胸

休旅車衝加油站躲紅燈　下個路口亂鑽駕駛傻眼

《小美人魚》導演一眼認定海莉貝利　「聽她歌聲秒落淚」：愛麗兒非她莫屬

美珠、李伊庚同時感冒遭虧爆！　回應典禮揉手：＂現在＂沒交往

陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！

四寶媽離奇陳屍餐廳冰庫　困6小時活活凍死「門上手上全是血」

乘客叫囂掏槍！公車司機怒了「邊開車邊射回去」　激烈駁火畫面曝

義大利是否續簽一帶一路？　總理梅洛尼發言引關注

威尼斯大運河「整片詭異綠水」　遭疑是環團抗議！警方調查中

普丁送大禮？　白俄總統：想要核武「加入俄白聯盟」就對了

美國海軍全球最優秀！　美防長奧斯汀：必須震懾中國在印太地區擴張

台積電有多重要？外媒驚吐台海若開戰：「它們」也將陪葬

艾爾段勝選「土耳其陷入兩極分化」　BBC：團結比過去更遙不可及

白俄高官：西方國家讓我們別無選擇　只能「部署核武」

美德州議會通過決議文　成立跨黨派友台連線

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入文字現場譜曲轉換音樂「全場帶動唱」

快訊／哈日族嗨翻！日圓超甜「0.2213」破半年最低　爽賺4趟迪士尼＋來回機票

葛來儀說什麼不重要　台灣選舉由台灣選民自己決定

范冰冰紅毯「未修原圖」尷尬外洩！身上瑕疵現形　41歲長這樣掀論戰

趙正平火爆嗆何妤玟「難怪離婚」！ 　意外揭私下互動：讓你犯罪

陳信安榮登最佳GM　攻城獅年度主場3連霸

舊市集罕見交易　林口人斥5180萬買通化街一甲子牛肉店

黃仁勳穿招牌黑夾克現身　NVIDIA被嫌貴反妙解「買愈多愈省錢」

兩岸旅遊市場復甦腳步慢　觀光局「評估解封」暫無時間表

法國籍男女登山客受困南投開高山　14人漏夜徒步救援

國際熱門新聞

最年輕畢業生！12歲神童獲5副學士學位

吸毒吸到變喪屍　傷口潰爛倒滿街

會見普丁後...白俄總統驚傳「被下毒」命危

走16km上下學　16歲少年暈坐路邊

法航載324人折返關西機場　機鼻明顯凹陷

印度一家6口搭電梯　突從10樓急墜地下室

日本富士急雲霄飛車故障！17遊客困空中1小時

艾爾段宣布勝選：未來5年將繼續統治土耳其

開戰以來最大群無人機襲基輔　烏克蘭：擊落58架

台積電太重要　富比世：台海戰爭恐癱瘓全球AI未來

瓦格納被俄國官媒禁播

土耳其艾爾段再寫不敗歷史　吸票過半連任總統

艾爾段連任成功　普丁表達祝賀

好友妻太誘人　男攤牌覬覦美色刺殺好友

更多熱門

相關新聞

白俄喊部署核武　高官：別無選擇

白俄喊部署核武　高官：別無選擇

白俄羅斯安全會議國務秘書沃爾福維奇（Alexander Volfovich）28日表示，西方國家讓白俄別無選擇，只能在領土上部署俄羅斯的戰略核武，此舉是「戰略威懾的其中一步」。

開戰以來最大群無人機襲基輔　烏克蘭：擊落58架

開戰以來最大群無人機襲基輔　烏克蘭：擊落58架

體現協防決心 美空軍月初在韓國舉行大規模演習

體現協防決心 美空軍月初在韓國舉行大規模演習

瓦格納被俄國官媒禁播

瓦格納被俄國官媒禁播

戰爭以來規模最大！俄「基輔日」夜襲烏國

戰爭以來規模最大！俄「基輔日」夜襲烏國

關鍵字：

俄烏戰爭國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃台灣旁剎車轉6天　2段紫爆噴雨

李坤城妹控林靖恩偷結婚！爆她夫逝後行徑

瑪娃減速轉彎！最快今晚海警　颱風假機率曝

全車4人284歲　好友出門慘烈車禍

「TOYOTA全新房車」現身了

帶孩子住飯店走廊傳情侶嬌喘！家長見一物更怒

薛紀綱婚內出軌「工作全停擺」！

高雄婦遊日返國肩痛...皮膚黑線頭竟是蜱蟲！

台灣軍力排第23名！1項目領先全球

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

即／郭台銘發聲了！親曝最想做的事

女獨睡飯店「整群醉男闖入」　竟是櫃台開門

反骨開箱大王具足蟲拉麵！蕾菈一嚐「公蟲腺體」發出慘叫

林千又爆秘交富豪人夫！　「商務艙同框照」洩關係

軍人付完316萬結婚基金　才知女友已婚

更多

最夯影音

更多
接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！
睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面