澳洲13歲女孩派對狂歡　「吸除臭劑」太嗨身亡！父母呼籲當局重視

▲澳洲13歲少女吸入除臭劑，最後導致大腦損傷無法修復而死亡。（圖／翻攝自A Current Affair，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

澳洲一名年僅13歲的女學生今年3月底參與被稱為「Chroming」的社群媒體活動，她在朋友家參加派對時竟然因此吸聞除臭劑，只是追求短暫的亢奮感，然而卻因此導致心臟驟停，儘管經過醫院8天搶救，大腦損傷卻已無法修復，最後家人忍痛拔管。女學生的家屬呼籲，當局應該採取行動，阻止類似悲劇發生。

根據《福斯新聞》、《太陽先驅報》（Herald Sun），該名少女3月31日參加了在朋友家舉辦的通宵派對，在社群媒體活動時嘗試吸食名為「Chroming」（鎔化）的化學噴霧，為一種靠吸入汽油、金屬漆、氣霧罐中的化學用品與溶劑來達到迅速高潮的行為，最常見存在於除臭劑、止汗劑、油漆、溶劑、汽油、氣溶膠等日常用品。

豈料女學生可能在活動中使用了一罐除臭劑，旋即導致她的心臟驟停，送往當地醫院急診室連續搶救8天，儘管心臟和肺部都很強健，但是受損的大腦無法獲得修復，在掙扎了約一周後，女學生的父母忍痛做出拔管的決定，女兒4月8日在墨爾本皇家兒童醫院逝世。

女學生的父親保羅（Paul Haynes）接受採訪時呼籲，學校應該使用毒性較低的除臭劑，並開設心肺復甦術的教學課程，「我們想幫助其他孩子，別陷入愚蠢的陷阱、做出愚蠢的事。毫無疑問，這是我們的目標。不管你怎麼把馬牽到水邊，任何人都還是能把馬拖走，這不是她一個人會做的事。」

女學生的母親安德莉亞（Andrea Haynes）接受澳洲時事節目《A Current Affair》時表示，「這只是她和朋友們一起出去玩的常規活動。他們讓我們帶著家人朋友，來和我們13歲的女兒道別，對於這樣一個年輕的靈魂而言，是一件非常困難的事情。」

澳洲教育部表示，在該名少女過世後，他們將盡最大努力，向其他青少年提供關於「Chroming」（鎔化）的相關消息，阻止孩子們透過吸食日常生活常見的化學用品而成癮、甚至喪命的行為。

女學生的父母呼籲學校能夠教導心肺復甦術，同時遊說廠商能夠調製出更安全、毒性更低的除臭劑配方。另外，澳洲超市品牌沃爾沃斯（Woolworths）、高士（Coles）已經開始將噴霧除臭器鎖在玻璃盒子後面，讓青少年族群不易取得。