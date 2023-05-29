美德州議會通過決議文　成立跨黨派友台連線

▲美國德州議會成立跨黨派友台連線（Taiwan Caucus）並通過決議文。（圖／翻攝自Facebook／State Representative Carl O. Sherman）

文／中央社

為表達對台灣的堅定支持，德州州議會於日前通過決議文，表達支持強化與台灣夥伴關係與台灣在全球角色。議會也正式成立跨黨派友台連線。

德州參眾議院於日前通過「表達支持台灣強化與台灣夥伴關係與台灣在全球角色、決議文，支持台美簽署雙邊貿易協定（BTA）、全力支持台灣有意義參與印太經濟架構（IPEF）、世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織，並支持德州在台灣設立貿易及投資辦事處，同時慶祝台灣關係法通過44周年及台灣與德州友好姊妹關係35周年。

與此同時，在德州州議員傑頓（Jacey Jetton）與薛曼（Carl Sherman）號召下，25日正式成立本會期跨黨派友台連線（Taiwan Caucus）。兩人也出任連線共同主席。

應邀出席的駐休士頓辦事處處長羅復文，感謝德州議會在世界衛生大會召開期間通過決議，支持台灣加入國際組織，為台灣發聲。

傑頓與薛曼則表示，德州議會議事如麻，但參眾議院順利通過友台決議文，並邀及諸多跨黨派議員加入友台連線，實屬難得，彰顯台灣與德州的堅定友好關係。