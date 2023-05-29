　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

殯儀館竟「搜出31具腐屍」　美無良業者未安葬死者錢還照收

▲▼美國印第安那州的「蘭克福德殯儀館及家庭中心」（Lankford Funeral Home and Family Center）。（圖／翻攝Google Maps）

▲「蘭克福德殯儀館及家庭中心」搜出31具腐爛遺體。（圖／翻攝Google Maps）

記者吳美依／綜合報導

美國印第安那州發生駭人事件，一間殯儀館竟被搜出31具腐爛遺體及17人骨灰，根本無人聞問，現場不斷飄出惡臭。原來，殯儀館館長蘭克福德（Randy Lankford）向家屬收取費用，卻未完成喪葬服務，更沒有適當處理遺體。

《美聯社》報導，警方在傑斐遜維爾（Jeffersonville）的「蘭克福德殯儀館及家庭中心」（Lankford Funeral Home and Family Center）搜出31具遺體，全都沒有進入冰櫃或冷藏保存，各處於不同的腐爛狀態。

去年7月初，克拉克郡（Clark County）法醫辦公室發現，這間殯儀館不斷散發強烈臭味。警方接獲通報後展開一系列調查，竟挖出駭人罪行。克拉克郡檢察官穆爾（Jeremy Mull）說，「我們想要為這些家庭伸張正義。」

館長蘭克福德26日出席聽證會，承認逾40項聯邦重罪，預計被判4年有期徒刑及8年自宅監禁，還須向53個家庭支付總計4.6萬美元（約新台幣141萬元）的賠償金。聽證會結束後，他被釋放回家繼續自宅監禁，預計6月23日召開正式量刑聽證會。

其中一名受害者家屬克辛格（Derrick Kessinger）出庭時表示，他把3名過世至親交給殯儀館時，非常信任蘭克福德，「這很難熬，但我確實原諒他的所作所為。我希望他可以獲得寬恕。」

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
范冰冰紅毯「未修原圖」尷尬外洩！　身上瑕疵現形
快訊／瑪娃龜速前進！這2天雨最猛　專家：沒登陸就甭想放假
撿到悠遊卡一刷「剩-9元」　他少1動作反賠2000元
李多慧買新車！　「僅花40萬」含天窗
黃仁勳NVIDIA被嫌貴！　他一句話妙解「全場大笑」
領1200禮金倒數8天！　懶人包一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

120年最大震！墨爾本深夜「極淺層地震」深度僅3公里　2萬人有感

殯儀館竟「搜出31具腐屍」　美無良業者未安葬死者錢還照收

連續狂吞40片口香糖　5歲童劇痛就醫「肚裡塞一大團」差點喪命

澳洲13歲女孩派對狂歡　「吸除臭劑」太嗨身亡！父母呼籲當局重視

四寶媽離奇陳屍餐廳冰庫　困6小時活活凍死「門上手上全是血」

乘客叫囂掏槍！公車司機怒了「邊開車邊射回去」　激烈駁火畫面曝

義大利是否續簽一帶一路？　總理梅洛尼發言引關注

威尼斯大運河「整片詭異綠水」　遭疑是環團抗議！警方調查中

普丁送大禮？　白俄總統：想要核武「加入俄白聯盟」就對了

美國海軍全球最優秀！　美防長奧斯汀：必須震懾中國在印太地區擴張

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

路口未禮讓撞上保時捷　輪椅嬤目睹驚嚇狂拍胸

休旅車衝加油站躲紅燈　下個路口亂鑽駕駛傻眼

《小美人魚》導演一眼認定海莉貝利　「聽她歌聲秒落淚」：愛麗兒非她莫屬

歐陽娜娜演出全家到場支持！　歐陽龍看到哭...全被拍下XD

美珠、李伊庚同時感冒遭虧爆！　回應典禮揉手：＂現在＂沒交往

120年最大震！墨爾本深夜「極淺層地震」深度僅3公里　2萬人有感

殯儀館竟「搜出31具腐屍」　美無良業者未安葬死者錢還照收

連續狂吞40片口香糖　5歲童劇痛就醫「肚裡塞一大團」差點喪命

澳洲13歲女孩派對狂歡　「吸除臭劑」太嗨身亡！父母呼籲當局重視

四寶媽離奇陳屍餐廳冰庫　困6小時活活凍死「門上手上全是血」

乘客叫囂掏槍！公車司機怒了「邊開車邊射回去」　激烈駁火畫面曝

義大利是否續簽一帶一路？　總理梅洛尼發言引關注

威尼斯大運河「整片詭異綠水」　遭疑是環團抗議！警方調查中

普丁送大禮？　白俄總統：想要核武「加入俄白聯盟」就對了

美國海軍全球最優秀！　美防長奧斯汀：必須震懾中國在印太地區擴張

挖呀挖老師素顏狂被黑…悲認「不敢再開口笑」！　直播1表情惹心疼

台積電漲2元至568　台股漲131點收16636

嘉大林金樹教授　獲選國際科學研究榮譽學會Sigma Xi會員

這我兒子演唱會啊！　王源家鄉開唱「媽媽卻被保全擋門外」急求救

民進黨徵召李正皓異議多　他嘆：拿石頭往自己腳上砸

顧立雄揭「台灣每天承受近500萬次網路攻擊」　是否禁抖音仍在論辯

五河局建構優質廉能平台　局長吳明華拜會雲嘉地檢檢察長

慣竊落網意外查到珍貴「65公斤總統石」　他辯5千元買的沒人信

可愛爆擊！超Q「熊大、莎莉、熊美」變身甜甜圈了　還有罪惡內餡

瑪娃周！專家曝「颱風龜速走法」這2天雨最猛　沒登陸就甭想放假

國際熱門新聞

吸毒吸到變喪屍　傷口潰爛倒滿街

最年輕畢業生！12歲神童獲5副學士學位

會見普丁後...白俄總統驚傳「被下毒」命危

走16km上下學　16歲少年暈坐路邊

法航載324人折返關西機場　機鼻明顯凹陷

日本富士急雲霄飛車故障！17遊客困空中1小時

印度一家6口搭電梯　突從10樓急墜地下室

艾爾段宣布勝選：未來5年將繼續統治土耳其

開戰以來最大群無人機襲基輔　烏克蘭：擊落58架

台積電太重要　富比世：台海戰爭恐癱瘓全球AI未來

瓦格納被俄國官媒禁播

乘客叫囂拔槍　司機怒了邊開邊射

土耳其艾爾段再寫不敗歷史　吸票過半連任總統

艾爾段連任成功　普丁表達祝賀

更多熱門

相關新聞

狂吞40片口香糖　5歲童腹痛差點喪命

狂吞40片口香糖　5歲童腹痛差點喪命

美國俄亥俄州一名5歲男童突然胃痙攣劇痛送醫，檢查後意外在他腹部發現一個巨大腫塊，原來他竟然一口氣吞下40多片口香糖，無法消化導致阻塞，若沒有及時取出很有可能因此喪命。

四寶媽離奇陳屍餐廳冰庫　門上手上全是血

四寶媽離奇陳屍餐廳冰庫　門上手上全是血

乘客叫囂拔槍　司機怒了邊開邊射

乘客叫囂拔槍　司機怒了邊開邊射

向黑熊開槍被記仇　男遭同隻熊攻擊留恐怖爪痕

向黑熊開槍被記仇　男遭同隻熊攻擊留恐怖爪痕

美防長奧斯汀：必須震懾中國在印太地區擴張

美防長奧斯汀：必須震懾中國在印太地區擴張

關鍵字：

北美要聞葬儀社殯儀館太平間喪葬

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃台灣旁剎車轉6天　2段紫爆噴雨

李坤城妹控林靖恩偷結婚！爆她夫逝後行徑

「TOYOTA全新房車」現身了

瑪娃減速轉彎！最快今晚海警　颱風假機率曝

全車4人284歲　好友出門慘烈車禍

高中妹「1穿搭」親戚喊太露！眾人一看傻了

女友棉被裡放屁！工程師「狂虐23小時報復」

女獨睡飯店「整群醉男闖入」　竟是櫃台開門

帶孩子住飯店走廊傳情侶嬌喘！家長見一物更怒

薛紀綱婚內出軌「工作全停擺」！

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

高雄婦遊日返國肩痛...皮膚黑線頭竟是蜱蟲！

台灣軍力排第23名！1項目領先全球

颱風暴風圈變大　最快今晚發海警

即／郭台銘發聲了！親曝最想做的事

更多

最夯影音

更多
接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！
睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面