老師讓他獨自看卡通！澳5歲罕病男童「在校窒息死亡」　無人發現

▲澳洲5歲罕病男童被獨自留在學校教室裡,結果發生意外窒息死亡。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/綜合外電報導

澳洲2017年3月一名5歲罕病男童在南澳首府阿得雷德(Adelaide)的一所小學窒息死亡,如今6年後公布最終驗屍調查結果,發現這起悲劇原本是可以避免的。當時其他同學在上科學課,男童則被安排在一間教室裡獨自看動畫片,教職員短暫離開之際,他被果核噎到卻無人發現,工作人員也被認為急救培訓不足。

綜合9news等澳洲媒體報導,5歲男童生前就讀於亨利海灘小學(Henley Beach Primary School),事發當天其他同學在上科學課程,但教師認為他有吞嚥教具物品的危險,因此將他獨立安排在一間教室看動畫片,負責指導的教師要求另一名老師監督他,但在老師短暫離開教室的時候卻發生死亡悲劇。

南澳州副驗屍官懷特(Ian White)26日公布最終報告並表示,如果當時教職員一直待在教室內,就能避免這起死亡,但當時男童「在一段令人無法接受的時間內無人看管」,工作人員沒有接受足夠的急救培訓,事後教育當局也未能展開獨立調查。懷特也說,校方稱「這是與他病情有關的獨立醫療事件」的聲明是一種「誤導」。

報導稱,男童在教室發現一顆甜桃,老師最初檢查環境時認為這顆桃子是安全的,結果他不慎遭果核噎住。老師後來詢問男童是否需要上廁所,才發現他的眼神毫無反應,老師們在幾分鐘內嘗試許多方法拯救他,包含拍打背部,將腿部抬起呈現倒立狀態,試圖清空他的呼吸道等,心臟去顫器被取出但未被使用,急救人員迅速趕到現場後才為他進行CPR並將他送醫,但已回天乏術。

據報導,男童患有琥珀酸半醛脫氫酶缺乏症(Succinic semialdehyde dehydrogenase deficiency)。美國國家醫學圖書館(NLM)資料顯示,這種罕見遺傳性疾病全球僅350例,會引起多種神經系統問題,患者通常具有發育遲緩、肌肉張力不足、癲癇、協調運動困難與過動、注意力難以集中等行為問題。

