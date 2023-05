乘客叫囂掏槍！公車司機怒了「邊開車邊射回去」　激烈駁火畫面曝

▲美國公車司機和乘客駁火。(圖/翻攝推特)

記者吳美依/綜合報導

美國北卡州發生恐怖事件,公車司機富勒德(David Fullard)拒絕讓乘客在2站之間下車,因而演變成激烈衝突。他見對方大聲叫囂並且拔槍,也立刻掏出自己的手槍,一手抓著方向盤行駛,一手朝著乘客猛烈射擊,雙方駁火畫面都被監視器拍下。

根據監視器畫面,22歲乘客托拜亞斯(Omarri Shariff Tobias)要求中途下車被拒,爭執到一半大喊,「我賭你不敢,我賭你不敢碰我,我要打爆你的屁股」,接著從外套口袋掏出手槍,走到駕駛座旁邊。此時,司機富勒德也立刻拔出自己的手槍,兩人瞬間爆發猛烈槍戰。

在第一波交火過後,托拜亞斯跑到公車後方躲避,並且打開逃生門離開。與此同時,富勒德也把車停靠路邊,起身來到走道上開槍,並跟著下車追趕乘客,持續開火。

#Charlotte #NC

“The Charlotte Area Transit System is sharing surveillance video from inside one of its buses after a shootout between a passenger and the bus driver.”

pic.twitter.com/Vr6f8iAlSg