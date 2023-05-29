乘客叫囂掏槍！公車司機怒了「邊開車邊射回去」　激烈駁火畫面曝

▲美國公車司機和乘客駁火。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

美國北卡州發生恐怖事件，公車司機富勒德（David Fullard）拒絕讓乘客在2站之間下車，因而演變成激烈衝突。他見對方大聲叫囂並且拔槍，也立刻掏出自己的手槍，一手抓著方向盤行駛，一手朝著乘客猛烈射擊，雙方駁火畫面都被監視器拍下。

根據監視器畫面，22歲乘客托拜亞斯（Omarri Shariff Tobias）要求中途下車被拒，爭執到一半大喊，「我賭你不敢，我賭你不敢碰我，我要打爆你的屁股」，接著從外套口袋掏出手槍，走到駕駛座旁邊。此時，司機富勒德也立刻拔出自己的手槍，兩人瞬間爆發猛烈槍戰。

在第一波交火過後，托拜亞斯跑到公車後方躲避，並且打開逃生門離開。與此同時，富勒德也把車停靠路邊，起身來到走道上開槍，並跟著下車追趕乘客，持續開火。

本案發生於5月18日上午11時左右，但26日才被曝光在媒體版面。夏洛特地區公共交通系統（CATS）表示，目前無法確定是誰先開槍，但富勒德手臂中彈，托比亞斯腹部中彈，2人都被送醫救治，傷勢預期皆可康復。幸運的是，當時車上另外2名乘客都沒有受傷。 警方趕到現場後，沒收2人武器，並且逮捕開槍乘客。托拜亞斯被指控威脅、攜帶隱匿武器、使用致命武器攻擊他人並造成嚴重傷害，目前被拘留在梅克倫堡郡立監獄（Mecklenburg County Jail）。富勒德尚未面臨指控，但因為違反公司規定而被解雇。



CATS指出，公司不允許員工在工作時攜帶武器，而且富勒德沒有遵守安全標準規章，也就是在車上發生衝突時緩解局勢。富勒德的律師則表示，他會攜帶手槍上班，是因為工作時感覺不安全。