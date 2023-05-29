威尼斯大運河「整片詭異綠水」　遭疑是環團抗議！警方調查中

▲義大利威尼斯里阿爾托橋（Rialto Bridge）附近水域出現不明綠色液體，警方將進行調查。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

義大利威尼斯（Venice）最著名的大運河（Grand Canal）水域，近日出現不明的鮮豔綠色液體，現場照片看來範圍擴及運河兩岸，在水中呈現出許多詭異的綠色斑塊。地方政府首長表示，已經要求警方進行調查。此前，義大利近期曾發生環保團體使用顏料破壞紀念文物等事件，但目前未有任何組織宣稱對此事負責。

根據英國天空新聞報導，威尼托大區政府主席扎亞（Luca Zaia）28日在網路社群發文指出，一些里阿爾托橋（Rialto Bridge）附近的居民通報，「今天早上在威尼斯大運河裡，出現霓虹般的亮綠色液體」。文中附上數張現場照片，運河堤岸邊蔓延至河道中央水域出現整片綠色斑塊，貢多拉小船也在翡翠綠的水色中穿梭。

扎亞表示，官員們已要求威尼斯警方進行調查，以確定誰該對此事負責，而環保部門也一直在對水質進行檢測。

報導指出，此事與義大利最近發生的數起環保團體抗議事件有共同之處，包含上周Ultima Generazione團體人士使用植物炭將羅馬特雷維噴泉（Trevi Fountain）池水染黑，以抗議化石燃料，但他們已經否認與威尼斯水域變色一事有關。市議員佩戈拉羅（Andrea Pegoraro）事發後也立刻抨擊環團，但與以往不同的是，目前未有任何組織出面宣稱對此負責。

CNN報導指出，網路上現在出現各種推論，包含了藻類或非法傾倒物質等。而這已經不是威尼斯大運河第一次變色了。早在1968年，阿根廷藝術家Nicolás García Uriburu就在威尼斯雙年展上用一種叫做螢光素（Fluorescein）的螢光染劑將水染成綠色，目的是希望喚起人們對於生態問題與自然與文明之間的關係的關注。