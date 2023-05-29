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白俄高官：西方國家讓我們別無選擇　只能「部署核武」

▲▼白俄羅斯安全會議國務秘書沃爾福維奇（Alexander Volfovich）。（圖／CFP）

▲白俄羅斯安全會議國務秘書沃爾福維奇。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

白俄羅斯安全會議國務秘書沃爾福維奇（Alexander Volfovich）28日表示，西方國家讓白俄別無選擇，只能在領土上部署俄國的戰略核武，此舉是「戰略威懾的其中一步」。

白通社報導，沃爾福維奇接受國家電視台採訪時表示，1991年蘇聯解體後，美國提供了安全保證，且未實施任何制裁，因此當時撤除核武是符合邏輯的，但「今天一切都被撕毀了，所有曾做出的承諾都一去不復返了。」他也指出，任何訴諸戰略核武的做法，都將導致不可逆轉的後果，「如果西方政客的腦袋裡還有任何理智的話，他們當然不會跨越這條紅線。」

▲▼俄羅斯總統普丁2023年2月17日在莫斯科郊外會見白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）。

▲盧卡申科（左）是俄國總統普丁的堅定盟友。（圖／路透）

蘇聯解體後，各加盟國紛紛獨立，白俄、烏克蘭、哈薩克都同意把蘇聯核武運回俄國，作為國際社會遏止核武擴散的一部分努力。1994年起，白俄持續由現任總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）領導，一直是莫斯科最堅定的盟友，甚至允許領土被克宮用於發動針對烏克蘭的侵略。

25日，俄國正式推動在白俄領土上部署戰略核武的計畫，目的是在戰場上取得具體成果。盧卡申科表示，這些武器已經在運送途中，但尚不清楚何時就位。

美國譴責白俄潛在的核武部署，但稱華府對於使用戰略核武的立場沒有改變。事實上，早在烏俄戰爭爆發前，西方就對白俄實施制裁，因為盧卡申科大力打壓人權，尤其2020年他被反對派指控操縱大選取得連任，隨後爆發的大規模示威。

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