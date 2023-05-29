美國新墨西哥州機車聚會爆槍戰　3死5傷

▲新墨西哥州紅河鎮發生槍戰。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國新墨西哥州度假小鎮紅河鎮（Red River）日前發生槍擊案，在摩托車集會上不同團體發生衝突，開槍導致至少3人死亡，5人受傷。

CNN報導，紅河鎮鎮長柯爾航（Linda Calhoun）表示，有5人受傷，新墨西哥州警則指出，其中一名傷者已被直升機載運至丹佛的醫院進行治療。

警方指出27日所有開槍涉案的人員都已全數被拘捕，案發現場已經排除危險，對公眾沒有其他威脅。

警方指出槍擊案的發生，起因於不同人馬的機車團體在集會上爆發口角，據了解，雙方恩怨可以追溯到之前的另一起事件。新聞稿指出，警方已確認3名死者，分別為26歲的席維亞（Anthony Silva）、46歲的桑契斯（Randy Sanchez），以及46歲的布勞克斯（Damian Breaux）。

其中一名被捕的嫌犯為卡士提羅（Jacob David Castillo），他被依《公開謀殺罪》起訴，他也中槍，目前人在醫院接受治療。另一人也被逮捕，並因持有古柯鹼遭到檢警起訴；第三名被逮捕的男子則是被依「在酒類場所非法攜帶槍枝」起訴。

當天來自全美2.8萬名的機車騎士都來到現場，參加紅河鎮陣亡將士機車集會，集會位於天使之火（Angel Fire）小鎮附近的越戰老兵紀念碑，舉行音樂表演和紀年儀式等。