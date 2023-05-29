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美債限協議國會闖關　拜登和麥卡錫都有信心

▲美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫針對債務協商，達成初步協商並將闖關國會。（圖／路透）

文／中央社華盛頓28日綜合外電報導

美國總統拜登和聯邦眾議院共和黨籍議長麥卡錫今天雙雙表示，有信心推動國會達成債務危機協議，以避免災難性違約，儘管兩黨都有部分國會議員對此抱持懷疑立場。

法新社報導，經數週緊張磋商後昨天達成的原則性協議提供一條懸崖勒馬的途徑，但是要在政府資金用罄前讓國會兩院通過將是艱難任務。

拜登指出，他將於當地時間下午3時與麥卡錫（Kevin McCarthy）談話，「以確定沒有漏掉任何細節」。

被問到是否存在任何癥結時，拜登回答，「沒有」。他告訴記者：「我認為情況挺好的。」

下一步將是擬定立法案文，在麥卡錫定31日交由眾議院進行表決之前，恐遭共和黨籍議員仔細審查。

但是時間不等人，財政部估計支付帳單和債務的聯邦資金開始用光、美國陷入債務違約的「X日」（X-date）落在6月5日。

麥卡錫今天告訴福斯電視網（Fox），在開支限額的議題上取得重大勝利，並且堅稱95%眾院共和黨議員對此「非常興奮」。

「也許這無法滿足每一個人的所有需求，但它朝向正確方向邁出一步，沒有人想得到我們會落得今天這番境地。」

但是極端保守「眾議院自由黨團」（House Freedom Caucus）成員紹普（Dan Bishop）在推文中張貼嘔吐的表情符號，為共和黨內反對意見定下基調。

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