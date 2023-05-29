會見普丁後...白俄羅斯總統驚傳「被下毒」命危！

▲俄羅斯總統普丁（右）與白俄羅斯總統盧卡申科。（圖／路透）



記者曾羿翔／綜合外電



68歲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）驚傳在與俄羅斯總統普丁會面後的旅途中，被緊急送往醫院「情況危急」。據了解，這是盧卡申科本月第二次傳出病危消息。

綜合外媒報導，白俄羅斯反對派領袖塞帕卡羅（Valery Tsepkalo）爆料，根據他們掌握的訊息，盧卡申科在與普丁會面後，被緊急送往莫斯科中央臨床醫院，病情被主治醫生評估為「危急」，不適合返回白俄羅斯，消息需進一步確認。

報導指出，盧卡申科的專機已先飛回明斯克，但機上其實他本人並不在，為的是要掩蓋他在莫斯科住院的情況。盧卡申科可說是普丁在烏克蘭戰爭中最親密的盟友，但有人猜測，盧卡申科可能是遭俄羅斯特工下毒。

報導也提及，也有傳言指出，莫斯科拚命搶救命危的盧卡申柯，是為了避免若他真的在與普丁見面後身亡，恐引發外界認為普丁下毒的陰謀論。

盧卡申科前一次傳出病危是在本月初參加俄羅斯勝利日慶祝時，當天缺席午宴後就神隱6天，他15日一度公開現況想粉碎病危傳言，但又因手綁繃帶與聲音沙啞反而讓外界懷疑。對此，他23日在公共場合駁斥傳聞，「我沒有要死，各位。」