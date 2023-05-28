移美小神童9歲上大學！3年唸完5副學士學位　創最年輕畢業生紀錄

▲美國12歲的「小神童」洪昊康22日成功獲得5個副學士學位後畢業，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

在香港出生的12歲男童洪昊康（Clovis Hung），與父母移民美國後，於22日成功獲得5個副學士學位（associate degree），創下加州佛勒頓專科學院（Fullerton College）最年輕畢業生的紀錄。

綜合《紐約郵報》等外媒報導，洪昊康自2020年秋天便開始在佛勒頓上學。當時他只有9歲，但由於洪媽媽認為，公立學校已無法再滿足洪昊康的好奇心，於是便讓他參加了佛勒頓的「特殊錄取計畫」，允許洪昊康在學校上課時，同時完成洪媽媽為其制定的家庭課程。

洪昊康表示，他一開始對於學院的課程感到十分緊張，但他很快就愛上了大學生活，「在這裡，我可以不斷地挑戰自己，去上更多的課」。洪媽媽也表示，洪昊康一個充滿好奇心、成熟、勤奮、自律、有上進心的孩子，因此佛勒頓的課程是兒子最好的選擇。

今年5月22日，洪昊康成功完成了他在佛勒頓的課程，取得歷史、社會科學、社會行為與自我發展、藝術與人類表達，以及科學與數學，共5個副學士學位，但洪昊康並不就此滿足，表示他計劃於明年再拿一個學位。

Fullerton College has seen some impressive students during its tenure, but none quite like Clovis Hung. The 12-year-old has been awarded five associate of arts degrees. @OfficerStephNY has the story. pic.twitter.com/5LUK6P6JBL — Inside Edition (@InsideEdition) May 22, 2023



生物學教授柯林斯（Kenneth Collins）坦言，他一開始很擔心年紀輕輕的洪昊康無法和班上同學相處，但由於洪昊康非常成熟，其他學生也很認真地對待他，並給予他像弟弟一樣的照顧，因此他們都相處得很好。

洪昊康也指出，他每個學期初進教室時都會有點緊張，因為老師和同學們的第一個問題通常會是詢問他的年齡，並且對他在佛勒頓求學感到驚訝，「但我對學習表現出的認真態度都能讓他們相信，我有著考取好成績的能力和決心」。洪昊康希望自己未來能找到一份為社區服務的工作。