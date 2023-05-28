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機上載324人！法航客機折返日本「機鼻凹陷」　影響關西機場11航班

▲▼ 法國航空（Air France）。（圖／CFP）

▲班機緊急折返關西機場。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

法國航空（Air France）一架載著324人的班機28日自關西機場起飛，原定飛往巴黎戴高樂機場，卻在飛行約30分鐘後疑似發生機械故障緊急折返關西機場，一度發布緊急狀態。已知這架飛機機鼻明顯凹陷，國土安全省正在調查原因。

綜合MBS NEWS等報導，法國航空291航班於日本時間28日上午11時15分起飛，機上載有乘客與機組員共324人，沒想到在11時50分左右飛越宮城縣外海的太平洋上空時，氣象雷達及空速表出現故障指示。

這架班機發布緊急狀態，緊急折返關西機場。所幸班機於當地下午2時25分左右順利降落關西機場，機上324人全員平安，無人受傷。

這起事件發生原因正在調查中，已知關西機場B跑道一度關閉約45分鐘，影響11個航班起降。

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