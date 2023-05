機上載324人！法航客機折返日本「機鼻凹陷」　影響關西機場11航班

▲班機緊急折返關西機場。(示意圖/CFP)

記者詹雅婷/綜合報導

法國航空(Air France)一架載著324人的班機28日自關西機場起飛,原定飛往巴黎戴高樂機場,卻在飛行約30分鐘後疑似發生機械故障緊急折返關西機場,一度發布緊急狀態。已知這架飛機機鼻明顯凹陷,國土安全省正在調查原因。

綜合MBS NEWS等報導,法國航空291航班於日本時間28日上午11時15分起飛,機上載有乘客與機組員共324人,沒想到在11時50分左右飛越宮城縣外海的太平洋上空時,氣象雷達及空速表出現故障指示。

這架班機發布緊急狀態,緊急折返關西機場。所幸班機於當地下午2時25分左右順利降落關西機場,機上324人全員平安,無人受傷。

這起事件發生原因正在調查中,已知關西機場B跑道一度關閉約45分鐘,影響11個航班起降。

Air France A350 returns safely to Osaka-Kansai Airport following a bird strike on takeoff damaging its nose cone.



White_An124 pic.twitter.com/IoudMq2HE7