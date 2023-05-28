韓亞航空停賣「逃生門座位」　旗下廉航首爾航空決定跟進

▲韓亞航空客機艙門在空中打開，一名男乘客被捕。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓韓亞航空編號OZ8124客機26日從濟州島起飛，機上載有194名乘客、6名機組人員，豈料班機即將降落大邱機場時，33歲的李姓乘客拉下逃生艙門拉桿，造成9名乘客出現暈厥、噁心、嘔吐等症狀。如今，韓亞航空決定從今（28）日起停賣逃生門附近座位，旗下的首爾航空也決定跟進。

根據《韓聯社》，韓亞航空決定從28日0時起全面停賣事發機型空中巴士A321-200的逃生門前方座位，包括174席座位配置下（有11架）的座位26A，以及195席配置下（有3架）的座位31A，而事發當時的飛機座位配置則屬於195席，李姓男子坐在位置31A。

不過，韓亞航空其他機型的客機，則繼續對外販售逃生門前的座位。對於只針對部份機型和座位配置的班機停賣逃生門前的座位，韓亞航空表示，是因為該座位的乘客較容易在坐下時操縱到逃生艙門拉桿，且在發生緊急狀況時難以受到空服人員壓制，因此才決定針對特定機型禁止對外販售逃生門附近座位。

▲從座位圖可見，A321-200分別為174席及195席的配置時，26A及31A離逃生門相當近。（圖／翻攝自韓亞航空官網）

韓亞航空表示，此項措施是為了飛航安全，且就算座位售罄時，也不會開放販售逃生門前的座位。

屬於韓亞航空旗下子公司的廉價航空首爾航空（AIR SEOUL），則同樣決定從28日起停售A321-200逃生門前的座位，首爾航空的A321-200並無商務艙配置，在195席座位配置時停賣22A、220席座位配置時則停售27A。

至於真航空（Jin Air）、普萊米婭航空（Air PREMIA）仍然在考慮是否跟進停售逃生門前的座位。

針對南韓境內航空公司的舉措，南韓國土交通部強調，相關政策由各航空公司自行判斷。不過對於停賣逃生門前的座位，業界部分人士擔憂可能影響協助乘客順利逃生，「坐在逃生門前座位的乘客，當發生需要緊急逃生的狀況時，有義務和空服員協助其他乘客逃生，若完全空下這個座位，恐怕是因噎廢食。」

該業界人士表示，「其實國外也有發生過類似案例，但據我所知，他們並沒有阻止販賣逃生口附近的座位。」