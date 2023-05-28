吸毒吸到變喪屍！美毒蟲「傷口潰爛」倒滿街　白宮定調新威脅

▲新興毒品「賽拉嗪」讓使用者淪為「喪屍」。圖為費城肯辛頓（Kensington）（圖／翻攝TikTok@urbanvisuals2.0，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國各大城市出現新興毒品「賽拉嗪」（Xylazine），讓使用者淪為「喪屍」，已被白宮定調為新興威脅。其中，費城肯辛頓（Kensington）最為氾濫，只見骯髒街頭擠滿毒蟲，一些人公然吸食或注射，一些人神情空洞恍惚、蹣跚行走，身上還有開放性傷口與潰瘍，另一些人則是直接倒地不起。

肯辛頓原本就是毒品交易猖獗地區，如今更出現大批「賽拉嗪」成癮者，「滿街喪屍」的畫面被TikTok帳號urbanvisuals2.0記錄下來。

「賽拉嗪」又被稱為「鎮靜劑」（tranq），原為馬牛等大型哺乳動物的肌肉鬆弛劑，後來被吸毒者用來增強海洛因、古柯鹼及芬太尼的藥效，症狀包括步履蹣跚、呼吸困難、失去方向感，以及「持續且廣泛的」皮膚潰瘍，最後可能發展成被稱為焦痂（eschar）的死皮組織。許多患者身上出現巨大開放性傷口，因此破相、毀容甚至截肢。

非營利組織「Savage Sisters」創辦人勞蘿（Sarah Laurel）說，過去4年「賽拉嗪」用量增加 ，人們有「開放性潰瘍、感染、部分組織壞死，而這會導致截肢…他們無法行走，他們告訴我，『如果我去醫院，我會生病。』他們非常害怕解毒治療。」她和同事開始隨身攜帶醫療用氧氣，因為沒有生命跡象的用藥者人數越來越多。

NGO「減少國家危害聯盟」資深醫師艾瑪（Emma Roberts）曾在波多黎各治療「賽拉嗪」患者，她看過最大的傷口範圍擴及整個前臂，「我們看到的是非常大型的病變，有時在注射部位，有時在體內。如果放著不管，（患處）可能直接切開，你可以看到人們的骨頭和肌腱。」組織護士表示，那看起來就像某種東西「從內到外吃掉你的血肉」。

▲「賽拉嗪」使用者的症狀相當駭人。（圖／翻攝推特）



今年4月，白宮國家藥物管制政策辦公室（ONDCP）主任古普塔（Dr. Rahul Gupta）警告，「『賽拉嗪』對公眾健康構成威脅…我們的目標是把它指名為新興威脅，在它惡化到破壞美國減少芬太尼非法使用的努力之前，採取後續行動。」

「賽拉嗪」成為費城下一屆市長候選人們的關心議題，衛生部及健康委員會也在聯合聲明中指出，「『賽拉嗪』對費城的衝擊尤其巨大，造成越來越多的用藥過量死亡數，以及可能導致敗血及截肢的嚴重傷口。因此，費城衛生部一直與市內夥伴合作，解決藥物過量的新問題。」

目前尚不清楚病變機制與原因，但有理論推測，「賽拉嗪」會引發體內嚴重發炎，導致傷口難以癒合，同時破壞血管及免疫系統，讓人們更容易感染。不過，目前沒有獲批准的對應藥物，主要治療方法僅能緩解症狀。