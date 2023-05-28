亂開飛機逃生門慘了！法院「同意拘捕」男乘客　5學生嚇到不敢搭機

▲33歲李姓乘客涉嫌打開韓亞航空班機逃生艙門，法院同意發佈拘票。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名33歲的李姓男子，26日搭乘從濟州島起飛、載有194名乘客的韓亞航空編號OZ8124客機時，內心因為失業後承擔的巨大壓力而感到鬱悶，最後竟然拉下緊急逃生艙門的拉桿，造成艙門意外開啟。今（28）日，他前往法院接受審訊，法院在經過1個小時後同意對他發佈拘票。

根據《韓聯社》、《News1》，李姓男子涉嫌在韓亞航空班機降落大邱機場前，趁班機還在213公尺高空時，竟然觸碰拉桿打開緊急逃生艙門，28日下午1時50分他搭乘警方護送車輛抵達大邱地方法院，接受發佈拘票前的審訊，身高超過180公分的李姓男子體格相當健壯，他穿著一襲黑衣、戴黑帽和口罩。

現場記者紛紛提問，「請問你是早就計劃好要打開逃生們嗎」、「你是打算要從逃生門跳下來嗎」；對此，李姓男子回道，「我只想要趕快下來」。

據悉，當時該架班機上搭乘著65名準備前往蔚山廣域市參加全國少年體育大賽的濟州島國小、國中生，其中坐在靠近逃生門邊的8名選手、1名指導老師出現噁心、嘔吐、手腳發抖等症狀，緊急送往醫院接受治療。

李姓男子從28日下午2時30分在大邱地方法院第13號法庭接受審訊，稍早傳出最新消息，部長法官曹正煥（조정환）認為李姓男子犯行重大、且有湮滅證據之虞，因此決定對李姓男子發佈拘票、裁定羈押，李姓男子被認為涉嫌違反《航空保安法》第23條，該法條規定若乘客在飛機上任意操作飛機門、逃生門、機器等，最重可面臨10年以下有期徒刑。

對於身體因此出現不適的學生，李姓男子在審訊結束後向現場採訪記者不斷表示「對不起」。

報導指出，有5名濟州島學生從此對搭乘飛機產生陰影，他們在蔚山比賽完後，將預計在3名教師陪同下明（29）日從全羅南道麗水市「搭船」回到濟州島。

警方則表示，之後將傳喚壓制住李姓乘客的空服人員、其他乘客等進行調查。