YTR歐洲遇搶「資深導遊中招」！口罩男飯店猛揮手…竟是歹徒

▲末羊子曝光歐洲遭搶經歷。（圖／翻攝自末羊子 dontkjoanne）

網搜小組／鄺郁庭報導

到歐洲旅遊，真的要小心各種狀況！YouTuber末羊子日前參加義大利團，豈料在回程當天遇搶，連台灣資深導遊也中招、沒察覺到是陷阱，讓她不禁拍下短影片曝光經驗，引來網友直呼，「好可怕！還好導遊經驗豐富，防範措施很週全」、「真的很火大，防不勝防」、「竟然侵門踏戶跑上車搶！太可怕了。」

末羊子日前參加10天9夜的義大利之旅，過程中都沒人被搶被偷，原以為可以全身而退，沒想到卻在最後一天中招。當時，一行人已經上遊覽車，準備出發去機場，在導遊點名時，有團員發現，飯店門口有位戴口罩的男人一直朝他們揮手，以為是飯店人員好意提醒忘記東西，便請遊覽車停下，讓導遊協助查看。

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殊不知，導遊下車後，口罩男忽然衝上遊覽車，抓了導遊的包包拔腿就跑，還有同夥在前方倒車干擾。儘管有團員見狀，馬上衝下車想追，但口罩男速度實在太快，上了賊車後就逃走。

團員瞬間議論紛紛，認為歹徒一定是看他們要出發去機場，推測是最後一天，導遊身上一定滿滿小費和現金才會行搶。慶幸的是，導遊真的夠資深，將約數十萬台幣的現金和護照都藏在身上的漁夫裝裡，而包包裡裝的只有護唇膏、百靈油、羽絨外套、行動電源等物品，損失不是太慘重。

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末羊子就呼籲導遊和觀光客，「一定要提高警覺到最後一刻！」影片瞬間引發議論，「導遊根本留了一個用來被搶的包包吧！因為他們一定要得手才會離去，導遊其實是高手吧」、「去歐洲真的要很小心，最好是重要的錢財用那種能綁身上的內袋收好」、「西歐、南歐搶劫率超高，尤其對東方面孔特別青睞。」

影片也釣出過來人，「我在西班牙，是一個陌生男子在我們從後門下車時，由前門直接上車（司機沒做聲，我們以為是當地旅行社業者），接著就拿團員位子上的袋子下車，從容不迫到等大家發現陌生人、問他是誰，他已從容快走離開」、「我剛來英國時，寄宿家庭的媽媽就告訴我小心錢包，結果還是被扒走了。」

其中，還有人指出，「十幾年前爸媽去義大利玩，也是遇到類似的狀況，因為導遊通常坐在最前面，導遊下車買票，就有人上車假裝問路，當著團員的面把導遊的包偷走了」、「我在2019年就遇過一模一樣的！突然有人衝上遊覽車，抓走裝著整團護照的背包，跟另一個同夥互相cover溜走了。背包還裝著導遊的私人財產，最後甚至自費帶著我們來自各國的旅客，跑不同國家的領事館辦臨時護照，好慘！」