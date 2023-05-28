戰爭以來規模最大！俄軍「基輔日」夜襲烏克蘭　54無人機狂轟致1死

▲俄羅斯28日對基輔展開俄烏戰爭以來最大規模的無人機襲擊，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯28日凌晨在烏克蘭準備慶祝「基輔日」時，趁夜對烏克蘭首都發動了多次重大空襲。當地官員形容，這可能是基輔自俄烏戰事爆發以來，受到最大規模的無人機襲擊，而烏方有至少1人在這場襲擊中死亡，另有3人受傷。

綜合路透社與BBC報導，俄羅斯28日派出了54架無人機夜襲烏克蘭，基輔軍事行政長官波普科（Serhiy Popko）表示，這場空襲是俄羅斯自2022年2月入侵烏克蘭以來，對基輔展開規模最大的無人機襲擊。

他補充，俄羅斯使用伊朗製造的Shahed無人機，對基輔歷史悠久的佩切爾斯基（Pecherskyi）等12個地區連續發動幾波空襲，導致基輔的空襲警報響了5個多小時，但其中有40多架無人機在基輔被防空系統擊落。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）指出，在無人機對基輔發動大規模攻擊後，有一名41歲男子被墜落的無人機碎片擊中後死亡，另有一名婦女受傷。而軍方則透露至少還有另外2人受傷。

路透社的目擊者指出，基輔的空襲警報在午夜剛過沒多久就迅速響起，而當時有不少基輔市民站在陽台，一邊咒罵著俄羅斯總統普丁發動的攻擊，一邊高喊「榮耀歸於空防」的口號。

報導稱，這起襲擊發生於5月的最後一個周日，當時烏克蘭正準備歡慶基輔成立1541年的「基輔日」，而在空襲中被擊落的無人機殘骸擊中了不少建築，分別在索洛米揚卡區（Solomyanskyi）和戈洛西伊夫區（Holosiivskyi）引發火災。