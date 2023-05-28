一次被拔12顆牙！泰男血流整晚喪命　紗布噎到醫院也不開止血藥

▲泰國一名男子被拔走12顆牙後失血過多喪命，非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

泰國64歲男子頌薩（Som Sak kum Khrong）23日在中部信武里醫院（Singburi）拔牙時，被醫生一下子拔走了12顆牙齒，導致頌薩流血不止，最後失血過多而死。

據泰媒The Thaiger報導，頌薩的女兒珍塔那（Chanthana kum Khrong）指出，父親在5月12日因肝病到醫院接受治療，期間卻因受到感染，於是在3天後住院，開始接受抗生素治療。

5月23日，醫院建議頌薩將12顆爛掉的牙齒拔掉，而醫師將拔牙分成2個階段，首先拔掉7顆牙齒，然後再拔掉5顆。然而，頌薩在拔掉牙齒後，持續流血了一整晚，而護理師來檢查時，也只是提供了幾個紗布，要頌薩咬住。

報導稱，即使頌薩一度被塞進嘴裡的紗布嚴重噎到，但護理師還是要他把紗布重新塞回嘴裡，拒絕開昂貴的止血藥物給他。最後，流血不止的頌薩在當晚因失血過多，不幸死亡。

頌薩的遺體事後被移到信武里的薩道寺（Wat Sadao）下葬，而信武里醫院也派出代表獻上花圈，並向死者家屬表示哀悼，不過院方拒絕就此事提供進一步消息。

珍塔那表示，信武里醫院給了她一份要求賠償的申請表，而相關申請將交到國家衛生局批准賠償，不過她仍然不明白就算她父親當時的健康狀況已經很差，但為何院方要一次性拔掉父親這麼多牙齒。