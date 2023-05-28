出席畢業典禮發錢！NBA塞爾提克老闆送畢業生每人3萬　全場嗨翻

▲海爾宣布發1000美元獎金給每位畢業生。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

美國億萬富豪、NBA波士頓塞爾提克隊老闆海爾（Rob Hale）25日出席麻州大學波士頓分校畢業典禮，擔任致詞嘉賓，並宣布贈送畢業生每人1000美元（約新台幣3萬元）現金，全場陷入瘋狂。

Boston Celtics co-owner Rob Hale gave all 2500 graduating students at UMass Boston $1000 during his commencement speech.



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綜合CBS News、Forbes等報導，海爾向現場2523名畢業生發表談話時提到，如今身處動盪時局之中，但大家都挺了過來，所以想送給每位畢業生禮物，「每個人都可以拿到1000美元現金，會收到兩個裝有500美元的信封，一份是送給你慶祝畢業的禮物、一份是用來『贈予』的禮物。」

這讓現場畢業生興奮歡呼。海爾也針對這份「贈予的禮物」做出說明，畢業生可以把這筆500美元捐給慈善機構，不過最後是否把這筆錢捐出去，取決於每個人。

這是海爾第2次向畢業生發放現金。在2021年，他出席昆西學院（Quincy College）畢業典禮演講時，同樣贈送現場270名畢業生每人1000美元。

根據富比士富豪排名，海爾名列全球第534名，名下資產約50億美元，在2002年創立電信企業Granite telecommunications，在癌症研究、教育機構及其他慈善事業捐贈超過2.8億美元。