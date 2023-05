出席畢業典禮發錢！NBA塞爾提克老闆送畢業生每人3萬　全場嗨翻

▲海爾宣布發1000美元獎金給每位畢業生。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

美國億萬富豪、NBA波士頓塞爾提克隊老闆海爾(Rob Hale)25日出席麻州大學波士頓分校畢業典禮,擔任致詞嘉賓,並宣布贈送畢業生每人1000美元(約新台幣3萬元)現金,全場陷入瘋狂。

Boston Celtics co-owner Rob Hale gave all 2500 graduating students at UMass Boston $1000 during his commencement speech.



Great juju going into game 6. pic.twitter.com/C2mXRKslUp