以中國為假想敵！日自衛隊「最大規模」實彈演習　實施奪島反登陸

▲日本陸上自衛隊27日進行「富士綜合火力演習」。（圖／Twitter／JGSDF_pr）

記者羅翊宬／綜合報導

日本陸上自衛隊昨（27）日在東富士演習場進行「富士綜合火力演習」，為日本國內規模最大的一場實彈射擊演習，當局動員3400名兵力、戰車與裝甲車68輛、各式火砲64門，以及次世代多用途直升機UH-2、V-22魚鷹式傾斜旋翼機等，演習假定敵國軍隊入侵島嶼，以及從敵軍手中奪島，似乎是針對中國解放軍。

根據日媒《產經新聞》、《共同社》，日本27日在位於靜岡縣御殿場市的東富士演習場進行國內最大的一場實彈射擊演習，由防衛大臣濱田靖一親自出席視察，演習總共分為晝夜2部份，並於駐守的陸上、海上、航空自衛隊實施跨軍種聯合作戰和情報蒐集，演習如何在岸邊攔截、鎮壓敵方，並從敵方奪回離島。

此次演習與往年一樣設想在離島進行作戰，坦克、裝甲車、火砲、直升機、用於偵察的「掃描鷹」無人機、電子作戰部隊等陸續登場，演習主要因素還包括了俄羅斯入侵烏克蘭的攻防戰，同時還包括了對艦作戰、反登陸作戰，也因此當局還派出了V-22魚鷹式傾斜旋翼機載運水陸機動團在演習場內飛行，以及空降團，並於晚間進行夜光下的射擊訓練。

報導指出，其實綜合火力演習在新冠疫情爆發前曾開放民眾參觀，不過從2020年起便以防疫為由不再開放參觀，今年3月起鑒於嚴峻的國防安全環境現狀，軍方決定將演習目的著重在「隊員教育」，因此不再以公開的方式舉行，而是透過網路直播。

陸上自衛隊透露，27日上午的演習使用約39.9噸彈藥，相當於8.5億日圓（約新台幣1.88億元）。