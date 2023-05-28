　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠白2024總統大選攻防　陳水扁也成戰場

▲▼陳水扁出席凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統陳水扁。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選明年1月13日登場，主要政黨參戰人選確定，藍綠白攻防成為焦點，而前總統陳水扁近日似乎成為三方交戰之地。自民眾黨總統參選人柯文哲開了第一槍，拜會陳水扁後，國民黨的侯友宜隨後自爆拒絕陳水扁的「菁英入黨」，陳水扁則抓緊曝光，再與總統蔡英文握手後用一句「比那一位有溫度」，把民進黨的賴清德也拉入話題。

柯文哲在1994年、1998年陳水扁選市長和2000年、2004年選總統時，都擔任他醫界後援會的幹部，2012年6月還擔任陳水扁民間醫療小組召集人，兩人交情可見一斑。

如今，柯文哲挑戰總統大位，24日到台南參訪，私下與陳水扁碰面，陳水扁釋出兩人握手的合照，引來外界猜測柯文哲有意搶攻深綠選票。對此，陳水扁強調，柯文哲沒有尋求自己的支持，只是以民間醫療小組首任召集人身分，路過府城特地關心自己的健康情形。

此外，陳水扁也說，柯文哲認為自己8年總統經驗，就像活字典，「順便請教怎麼拚好台灣的經濟，及如何縮短貧富差距，與用人哲學如林文淵這個人才又是怎麼找到的？」

柯文哲26日則表示，自己定期會去探視、關心阿扁，但不會說要拜託支持什麼，「這種話我不會講，醫生跟病人的關係，我都不會去拜託他你要支持我什麼，都不會」。

值得注意的是，侯友宜隔天出席高雄「董事長開講」粉絲見面會網路直播節目，也提到陳水扁。侯友宜說，當時阿扁當總統時，民進黨就邀請他去嘉義故鄉及其他地方選舉，但他都不參加，因為他心中只有一個觀念，警察要行政中立，全心全力守護人民的安全，意圖展現捍衛中華民國決心。

而主張特赦陳水扁的賴清德，當上民進黨主席後，強勢推動選罷法排黑條款，陳水扁擔憂目前因涉南港展覽館弊案遭判刑入監的兒子陳致中政治路斷，頻頻出招盼能終止修法，甚至「死諫」，最終仍無效。

陳水扁27日出席靜宜大學法律系助理教授林淑雅的告別式，總統蔡英文也到場，兩人握手互動引來討論。陳水扁事後回應這是7年來的第一次，並偷酸賴清德，「阿扁感受到了，比起那一位有溫度多了！」賴清德面對2024總統大選，陳水扁的議題是否將發酵，成為觀察重點。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
一圖看瑪娃颱風路徑！台灣東邊「慢慢繞」　連3天緊貼台灣北轉
「黑帽女現身機場」多人搶拍！路人傻眼：誰啊　回家一問崩潰
小神童9歲上大學！　3年唸完5副學士學位
直擊／李多慧頂腳傷出席見面會
快訊／新北民宅驚見雙屍！　遺體已腐爛
好友妻太誘人！男刺殺好友　她親眼目睹崩潰哭
吸到變喪屍！　美毒蟲「傷口潰爛」倒滿街

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／學生連問「李正皓涉性別事件」　賴清德呼籲說清楚

提倡世界經期衛生日　侯友宜住「女生宿舍」大方買衛生棉不用紙袋

民進黨徵召引黑箱批評　雞排妹：徵召不都這樣？若黑箱那以前也是

蔡英文「做警察後盾」警勤加給增15%　警專、警大生伙食費增25%

民進黨竹市擬徵召林志潔　李妍慧肯定：人如其名清新堅定

藍綠白2024總統大選攻防　陳水扁也成戰場

快訊／李正皓爭議范雲說話了　「威脅更惡劣」籲民進黨調查清楚

民進黨：侯友宜會康友吸金案主嫌吳光訓　要鈔票還是選票？

侯友宜想勝選有9關卡　黃智賢：留給他的時間不多

屏東蘇清泉之友會見面會　侯友宜：我最不喜歡從政治意識看台灣

陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！

受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

友遊柴山遭猴子跳背上搶食 蹲下再+1隻崩潰喊：放過我

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

超商浩克被毆7天傷勢曝　控警虐待人！盼公布影片

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

2韓國人「哈哈」遊捷克　全程超魔性笑聲不間斷XD

快訊／學生連問「李正皓涉性別事件」　賴清德呼籲說清楚

提倡世界經期衛生日　侯友宜住「女生宿舍」大方買衛生棉不用紙袋

民進黨徵召引黑箱批評　雞排妹：徵召不都這樣？若黑箱那以前也是

蔡英文「做警察後盾」警勤加給增15%　警專、警大生伙食費增25%

民進黨竹市擬徵召林志潔　李妍慧肯定：人如其名清新堅定

藍綠白2024總統大選攻防　陳水扁也成戰場

快訊／李正皓爭議范雲說話了　「威脅更惡劣」籲民進黨調查清楚

民進黨：侯友宜會康友吸金案主嫌吳光訓　要鈔票還是選票？

侯友宜想勝選有9關卡　黃智賢：留給他的時間不多

屏東蘇清泉之友會見面會　侯友宜：我最不喜歡從政治意識看台灣

狂威相隔1353天大聯盟先發！明戰國聯東區龍頭勇士

新北八里公所25對親子抓週　獲滿滿祝福留下美好回憶

串連公私部門　九豐格伴手禮《有閒來寮、客來饗樂》音樂會發表

柳演錫終於登場《金師傅3》！「姜東柱回歸」畫面曝光　劇迷暴動了

一圖看難纏瑪娃颱風路徑！台灣東邊「慢慢繞」　連3天緊貼台灣北轉

獨／谷關獨居翁摔坡坎　「頭下腳上」卡鐵網亡　

養大型狗一起散步、溫柔抱睡　媽貼各種崩壞時刻：現實的不雅

歌詩達郵輪莎倫娜號今日駛抵高雄　9-10月在高雄推3航次沖繩遊

埋伏9棒張皓緯雙長打3打點建功　味全二軍擊退桃猿

屏東台24線驚險瞬間！騎士中線「刷卡」差點對撞　警方說話了

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

政治熱門新聞

陳水扁曝7年來首度和蔡英文握手　酸：比那一位有溫度多了

「侯友宜不中、柯文哲不小」　他看民調示警賴清德：該開始緊張

取消兩段式左轉？柯文哲曝前提

「新鄉民女神」大勝雞排妹！　網路民調結果跌破眼鏡

李正皓爭議范雲說話了　「威脅更惡劣」籲調查清楚

幕後／侯友宜、王金平閉門晤談內容曝光！　眾人拱他當競總主委

不贊成選罷法修法　柯：鼓勵向上社會

否認拿私密影像威脅前女友　李正皓自稱受害者

偷拍威脅前女友？　李正皓千字澄清：跌這跤我成長很多

被問「是否安排與郭台銘見面？」 　侯友宜：把郭董理想落實才是最重要的

憶捕張錫銘夥伴重傷！侯友宜誓「拚治安」　讓軍警公教「有尊嚴生存」

陳水扁握到蔡英文的手！　她抱不平：有沒有搞錯？

曾拿私密影像威脅前女友？　李晏榕發聲

「王金平早餐會」12道料理曝光！　侯友宜坦言：這次的選舉是場硬仗

更多熱門

相關新聞

民進黨竹市擬徵召林志潔　李妍慧力挺

民進黨竹市擬徵召林志潔　李妍慧力挺

民進黨擬徵召陽明交大科法學院特聘教授林志潔參選新竹市立委。去年放棄連任市議員、欲爭取提名的湧言會前議員李妍慧表示，她已與林志潔見面，人如其名，清新堅定，是一位極優秀的立委人選，謝謝她的加入，「肯定她非常適合代表新竹市民進黨出征，替我們贏回這重要的一席」。

民進黨：侯友宜會康友吸金案主嫌吳光訓

民進黨：侯友宜會康友吸金案主嫌吳光訓

選戰主軸「反黑金、保清廉」！　侯友宜：地位越高越不能出事

選戰主軸「反黑金、保清廉」！　侯友宜：地位越高越不能出事

侯友宜自稱「不懂政治」　拋兩岸對話6字訣：善意、平等、尊嚴

侯友宜自稱「不懂政治」　拋兩岸對話6字訣：善意、平等、尊嚴

柯談兩岸：底線是自主　超過就拚了

柯談兩岸：底線是自主　超過就拚了

關鍵字：

國民黨民進黨2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃要轉彎了！明起變天估發海警　颱風假機率曝

李坤城海葬當天「林靖恩冷回1句話就消失」！

年收180萬輸35萬　竹科工程師被銀行員戴綠帽

鄭人碩霸氣宣告「我們在一起」！　見小薰披婚紗誇：很美

天選之人注意！　醫提醒3件事

「挖呀挖老師」是富二代！　豪華家業曝光

Lisa演唱會又動怒！「機警1反應」救了成員

李坤城兒爆「他們根本沒戀愛」！控林靖恩10年不工作：巨嬰

瑪娃沒「回馬槍」往北轉！專家曝原因　兩股斷開角力添變數

懷舊飲料台超商沒賣　南韓霸氣上架

巨幕倒塌「壓住9孩童」　家長瘋狂尖叫

12生肖6、7月恐出大事！屬羊小心破財　化解法一次看

愛愛「摩擦時間曝光」！她曝：女生最喜歡

網紅「赴美簽證被拒」直播怒嗆台灣觀眾

撿到胖黑狗！養3個月神奇變虎斑

更多

最夯影音

更多
陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！

陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！
受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面