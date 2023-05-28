藍綠白2024總統大選攻防　陳水扁也成戰場

▲前總統陳水扁。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選明年1月13日登場，主要政黨參戰人選確定，藍綠白攻防成為焦點，而前總統陳水扁近日似乎成為三方交戰之地。自民眾黨總統參選人柯文哲開了第一槍，拜會陳水扁後，國民黨的侯友宜隨後自爆拒絕陳水扁的「菁英入黨」，陳水扁則抓緊曝光，再與總統蔡英文握手後用一句「比那一位有溫度」，把民進黨的賴清德也拉入話題。

柯文哲在1994年、1998年陳水扁選市長和2000年、2004年選總統時，都擔任他醫界後援會的幹部，2012年6月還擔任陳水扁民間醫療小組召集人，兩人交情可見一斑。

如今，柯文哲挑戰總統大位，24日到台南參訪，私下與陳水扁碰面，陳水扁釋出兩人握手的合照，引來外界猜測柯文哲有意搶攻深綠選票。對此，陳水扁強調，柯文哲沒有尋求自己的支持，只是以民間醫療小組首任召集人身分，路過府城特地關心自己的健康情形。

此外，陳水扁也說，柯文哲認為自己8年總統經驗，就像活字典，「順便請教怎麼拚好台灣的經濟，及如何縮短貧富差距，與用人哲學如林文淵這個人才又是怎麼找到的？」

柯文哲26日則表示，自己定期會去探視、關心阿扁，但不會說要拜託支持什麼，「這種話我不會講，醫生跟病人的關係，我都不會去拜託他你要支持我什麼，都不會」。

值得注意的是，侯友宜隔天出席高雄「董事長開講」粉絲見面會網路直播節目，也提到陳水扁。侯友宜說，當時阿扁當總統時，民進黨就邀請他去嘉義故鄉及其他地方選舉，但他都不參加，因為他心中只有一個觀念，警察要行政中立，全心全力守護人民的安全，意圖展現捍衛中華民國決心。

而主張特赦陳水扁的賴清德，當上民進黨主席後，強勢推動選罷法排黑條款，陳水扁擔憂目前因涉南港展覽館弊案遭判刑入監的兒子陳致中政治路斷，頻頻出招盼能終止修法，甚至「死諫」，最終仍無效。

陳水扁27日出席靜宜大學法律系助理教授林淑雅的告別式，總統蔡英文也到場，兩人握手互動引來討論。陳水扁事後回應這是7年來的第一次，並偷酸賴清德，「阿扁感受到了，比起那一位有溫度多了！」賴清德面對2024總統大選，陳水扁的議題是否將發酵，成為觀察重點。