影片曝！新加坡南航遭爆「歧視中國客」　櫃台辱罵對方是狗

記者張靖榕／綜合外電報導

國泰航空空服員近日被爆料歧視不會說英文的中國旅客，27日微博又出現一段影片，新加坡樟宜機場一名中國南方航空的櫃台人員，疑因中國旅客無禮插話，辱罵對方是「狗」。南航證實已收到相關投訴，查證中。

▲中國旅客疑因插嘴問話，與南航櫃台人員爭論起「誰是狗」。（圖／翻攝微博）

綜合媒體報導，中國一名袁姓男子稱23日到新加坡機場南航櫃台辦理登機手續，經櫃台人員告知想將座位換到安全通道須額外付費，當想進一步詢問時，竟被櫃台人員拒絕並稱「聽不懂中文」，但櫃台人員卻是用中文和同事交談。

袁男聲稱當時櫃台只有他一人，追問櫃台人員時，卻又被回「我就是不想回答你」。袁男生氣表示要投訴，同時拿起手機錄影，櫃台人員則用中文、粵語和英語辱罵他是「狗」。

▲櫃台人員罵袁男「做人都不會做」。（圖／翻攝微博）

袁男公布的影片只有後半段，櫃台人員認為袁男不懂禮貌，在人解釋相關規則時，袁男還要插嘴，「做人都不會做」。袁男則不斷用中、英文追問，「你說誰是狗」、「誰是狗」、「把剛剛話說清楚，再說一遍。」

影片在微博廣傳，網友意見不一，有人認為未看到前半段雙方起爭執的原因，所以難以下定論，「如果這個人插隊的話，我支持工作人員」、「又開始黑新加坡了嗎」、「為什麼被辱罵...原因就別說了，很丟人，只能說兩邊都半斤八兩吧，然後工作人員吃虧一點，態度惡劣，又被拍下來掛網上，怎麼也洗不清了。」

也有人表示，如果真是袁男不對的話，櫃台人員生氣合情合理，但再怎麼說都不該罵人是狗。大部分網友則留言，「開除開除」、「櫃台這樣罵人，他趕緊回去吧，別在這裡上班了。」