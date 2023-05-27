35歲名模病逝「體重僅23公斤」！遭厭食症折磨13年

▲35歲的鮑曼近日不治身亡，死前體重只有23公斤。（示意圖／123RF）



圖文／CTWANT

以色列模特卡琳•鮑曼22歲時開始患上厭食症，在這期間的大部分時間裡，她都在接受治療。因肺炎感染病情惡化，鮑曼近日住進了醫院的重症監護室，當時她的體重只有23公斤，最終於本月23日黎明時分不治身亡。

《以色列時報》（The Times of Israel）報導，鮑曼1988年出生在特拉維夫的一個在時尚界和模特界都很有名的家庭，她的4個姐妹過去也都是模特。鮑曼14歲在以色列全國青年選美比賽中獲得第2名，17歲正式出道當模特。

由於職業壓力和外界的期許，鮑曼開始對自己的身材非常在意，並為了控制體重而走上了飲食失調的道路，2010年患上嚴重的飲食失調症。同年，以色列立法禁止超瘦模特表演。她曾表示，自己已到了需要腎移植的地步，因為尾骨那沒有脂肪，不能坐著，會很痛，也不能自己去洗手間，會頭暈摔倒。

2010年，鮑曼因為嚴重的飲食失調癥而住進了醫院。從那以後，她一直接受治療，但很長時間內都沒有康復。2022年，經過10多年的與厭食症抗爭後，鮑曼決定終止治療，她在一封寫給母親的信中說「我太累了，太厭倦了，只想等待最後時刻的到來。」

La tragedia de Karin Bowman: "La anorexia es un lenguaje para expresar angustia" | Estas son las luces de advertencia https://t.co/4nhUVGULGz pic.twitter.com/afbln5w9K0 — Patricia Sirebrenik (@pattysire) May 26, 2023

「我為已故的鮑曼的去世感到悲傷，她在過去的十年裡勇敢地面對著可惡的厭食症。」以色列婦女進步部長戈蘭在一條推文中寫道，並附上了鮑曼和母親的照片。鮑曼的早逝引起了人們對飲食失調症的深思。飲食失調症是一種嚴重的心理障礙，常常會引抑鬱症和焦慮症，不僅會影響到患者的身體健康，還會對患者的家庭、朋友等社交生活造成負面影響。

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