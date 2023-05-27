A片女星「抱2歲兒屍」丟收銀台　超市客人嚇壞！竟是她親手刺死

▲ 卡塔林為報復老公，親手殺害2歲兒子。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利2021年發生一起驚悚事件，一名母親抱著2歲兒子的屍體衝進一家超市，聲稱兒子遭人刺死，警方趕到後察覺不對，竟發現她就是殺害親生骨肉的兇手，為報復孩子的爸而犯案，事隔近2年後，24日被判處20年徒刑。

根據《太陽報》，44歲匈牙利籍前A片女星卡塔林（Katalin Erzsebet Bradacs）2021年10月抱著2歲兒子的屍體衝進奇塔德拉皮耶韋 （Città della Pieve）一家超市，在眾多顧客面前將屍體丟在收銀台上，聲稱兒子遭到陌生人襲擊。

然而，警方到場後卻在卡塔林的手提包中找到一把沾血的刀，隨後將她逮捕，並在她兒子的頸部及胸部發現9處刺傷。

調查發現，就在卡塔林犯案前一周，匈牙利法官將孩子的監護權判給和她分居的老公諾伯特（Norbert Juhasz）。卡塔林因此帶著兒子逃到義大利，刺死兒子後假裝是遭陌生人攻擊，她後來也在拘留期間承認犯案。

卡塔林24日出庭受審，諾伯特悲憤指控，卡塔林根本「不想要那個孩子」，是個無情的母親，甚至曾把孩子的貓咪往牆壁丟。而卡塔林因在老公作證期間數度插嘴，一度被法官趕出法庭。檢方向法官求處卡塔林30年監禁，但考量她患有精神疾病，法官最終宣判20年徒刑。