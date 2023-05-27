顧客「踩到異物」滑倒！　法庭判美漢堡王加盟商賠償2.35億

▲美國一名顧客在漢堡王滑倒，事後法院判決漢堡王需賠償顧客新台幣2.35億元。（示意圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國佛州一家漢堡王加盟店此前有顧客意外滑倒，導致下背受傷，手術後還出現術後併發症，氣得他一狀告上法院。而法庭經過快2年半的審理後，最近判決漢堡王需賠償顧客768萬美元（約新台幣2.35億元），引發漢堡王不滿，要求上訴。

據《紐約郵報》報導，現年48歲的美國男子圖萊茨基（Richard Tulecki），數年前在佛州一家漢堡王加盟店的洗手間踩到異物後滑倒，導致他下背嚴重受傷，不得不接受手術，然而他在術後又產生併發症，出現結腸穿孔問題，導致他身心靈受創，也難以工作。

於是，圖萊茨基在2021年1月提出告訴，指控漢堡王因為疏忽，「未確保營業場所和樓層不存在任何威脅」，要求漢堡王賠償他的收入損失和醫療費用。經過長達2年半的審理後，陪審團最近裁定該分店的加盟商需賠償圖萊茨基780萬美元（約新台幣2.4億元），金額極高。

由於法院考量圖萊茨基的保險已支付了部分費用，於是後來的賠償金被調整為768萬美元（約新台幣2.35億元），然而相關漢堡王加盟店的經營者「賽文餐廳」（Seven Restaurants）還是對判決結果不太滿意，認為圖萊茨基沒有證據表明餐廳的經理知道洗手間有異物，而且賠償金額「顯然過高」，因此在5月19日提出上訴。