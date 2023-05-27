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烏軍已準備好發動反攻　烏克蘭高官曝「最快在明天」

▲▼ 烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長達尼洛夫（Oleksiy Danilov）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭最高層級安全官員達尼洛夫（Oleksiy Danilov）接受英國廣播公司（BBC）專訪時表示，烏克蘭武裝部隊已經準備好向俄軍發動反攻，他未指出具體日期，但透露指揮官們將在他們認為能取得「最佳結果」的時機展開進攻，「這可能發生在明天、後天或一周內。」

BBC於27日報導指出，烏克蘭最高統帥部協調官、國安和國防委員會秘書達尼洛夫是澤倫斯基政府在戰時的核心人物，他罕見接受BBC的專訪，中途卻被總統來電打斷，澤倫斯基要求與他開會討論反攻事項。

當被問到烏克蘭武裝部隊是否準備好發動反攻時，達尼洛夫回答，「我們一直都準備好了，正如同我們隨時準備保衛國家一樣，這不是時間問題。我們必須明白，這是上天賜予我們的歷史性機會，我們不能錯失。」

雖無法透露反攻日期，但達尼洛夫說，國家現面臨至關重要的任務，烏克蘭政府明白「我們沒有犯錯的權利」。至於有「絞肉機」之稱的烏東戰場巴赫姆特（Bakhmut），達尼洛夫則表示，部分瓦格納傭兵正從當地撤出，並在另外3個地點重新集結，因此撤出不代表他們將停止與烏軍作戰，「我們只控制了城市的一小部分，我們承認這點。但必須記得的是，巴赫姆特在這場戰爭發揮重要作用。」

另外，對於俄羅斯開始在白俄羅斯部署戰略核武，達尼洛夫說他保持「絕對的冷靜」，因為這對烏克蘭來說已經不是什麼大新聞。

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