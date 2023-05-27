日女搭客運「被關行李艙」！急駛1.6公里　司機終點站才發現

▲女子被司機關進行李艙內，直到抵達終點站才被發現。（示意圖／推特／ジェイアール四国バス高松支店）



記者王佩翊／編譯

日本一名女子2月搭乘由「JR四國巴士」運行的長途巴士，下車時她為了拿行李爬進行李艙內，怎知巴士司機卻直接將艙門關閉，導致她被關在狹小的行李艙中。巴士就這樣沿路行駛了1.6公里，直到抵達終點站後，被害女子才成功脫困。

根據《日本電視台》報導，一名20多歲女性乘客2月搭乘從愛媛縣松山車站出發、開往德島縣德島車站的長途巴士，她原本預計要在終點站之前的「德島大學前站」下車，但是在拿取存放在客運下層行李艙的行李時，司機卻突關上艙門，導致她被關在裡面，隨後巴士又再度上路。

根據JR四國巴士的長途巴士營運方式，巴士下層一共有3個行李艙，每當到站時，司機會打開行李艙門，但是必須由乘客自己搬運行李。當時該名女性的行李被放在行李艙深處，她因為手搆不到，只能整個人爬進行李艙內，沒想到司機沒有仔細查看，因為旅客都離開了，於是便把行李艙門關起。

該輛高速巴士就這樣直接發車，並持續行駛1.6公里，直到抵達終點站德島車站後，司機再度打開行李艙門，女子才順利脫困。所幸被害人並未受傷，不過事後她也表示，行李艙內非常昏暗，被關在裡面很可怕。

時隔3個月，四國運輸局24日對於負責運行該車輛的JR四國巴士祭出行政處分，要求該車輛停止運行20天。對此JR四國巴士也正式道歉，並強調會加強員工教育訓練。