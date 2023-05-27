日海邊出現「焦黑嬰屍」！他見白煙靠近　才知竟是火燒嬰兒

▲日本海邊出現遭到焚燒的嬰兒屍體。（示意圖／視覺中國）
記者王佩翊／編譯
日本靜岡縣沼津市27日上午有民眾在一處海岸發現一具燒焦的嬰兒屍體，因此通報警察。目擊民眾指出，一開始從遠處看到有白色濃煙，覺得很奇怪，走近查看才發現竟是在焚燒嬰兒屍體。
根據《靜岡新聞》報導，靜岡縣警方27日上午6時45分左右接獲通報稱，有人在沼津市的千本濱海岸發現一具嬰兒屍體，且正在燃燒。警方獲報後隨即趕往現場，並在沙灘上發現部分因燃燒而焦黑的嬰兒屍體，不過由於屍體遭到毀損，暫時無法確認死嬰的性別。
向警方通報的目擊民眾當時正在海邊釣魚，但是卻突然看到有陣陣濃煙，他心想海邊通常沒有人會在此生火，驚覺有異，因此便靠近查看，同時回報警察。
事發現場位於JR沼津車站西南方1.6公里的海岸，警方到場後已經圍起封鎖線，並且覆蓋藍色塑膠布，同時展開鑑識作業。此案目前則定調為屍體遺棄，將持續深入搜查，同時也會將嬰兒屍體交由法醫相驗，以確定詳細死因。
【捜査】海岸で乳児とみられる遺体見つかる、焼かれた状態か 静岡・沼津市https://t.co/dJuOgdH0D6— ライブドアニュース (@livedoornews) May 27, 2023
27日朝、沼津市の海岸で乳児とみられる遺体が見つかったことが関係者への取材でわかった。事件の可能性があるとみて、警察が詳細を調べている。現場はJR沼津駅から南へ約1.6キロの海岸。 pic.twitter.com/qtjDq70GJj
性別不明の乳児の遺体が焼かれている状態だったということです。。。— やこたん遠距離介護ちう@ツイお休みしたり出てきたりちうな彼がいます (@ichigo_TDS) May 27, 2023
何と言う非情な。。。https://t.co/4eJXrmQZGH
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