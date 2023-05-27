15歲少女海邊玩球遭性侵！　19歲男「強拖進水中」千人面前硬上

▲ 少女和友人一起玩球時，竟遭陌生男子性侵。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國多塞特郡沿海城市伯恩茅斯（Bournemouth）2021年發生一起性侵案，一名15歲少女在水中和友人玩球時，竟被一名19歲男子拖進水中深處，在聚集上千泳客的海邊遭到性侵。經過2年調查，男子被控性侵等多項罪嫌，6月將出庭受審。

根據《每日郵報》，受害者2021年7月18日周日下午到人潮眾多的海邊玩，和友人一起在水中玩球時，球掉到一名陌生男子面前，男子將球丟回給她們後開始和受害者攀談，沒想到接著就將她拉進水深較深的區域，對她加以性侵。

警方事後逮捕來自西米德蘭茲郡（West Midlands）的19歲男子馬里諾艾卡（Gabriel Marinoaica），經過2年調查後，他近日被控犯下性侵及4項性騷擾指控，已經收到信件通知，6月16日須於當地法院出庭。

警官詹金斯（Mark Jenkins）強調，「警方非常重視所有性侵與性犯罪通報，確保受害者在整個調查過程中受到充分幫助。本案經過廣泛且漫長調查，向皇家檢控署提交詳細文件後，皇家檢控署授權對此案提出指控」，但由於此案進入庭審程序，無法進一步發表評論。