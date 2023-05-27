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丈夫「過世8個月」她懷上二胎！　只為完成老公遺願

▲▼丈夫「過世8個月」她懷上二胎！　只為完成老公遺願。（圖／推特）

▲加絲普為完成丈夫遺願，獨自生下第二胎。（圖／推特）

記者王佩翊／編譯

英國一名婦人在丈夫因腦瘤病逝後的8個月「懷上第二胎」，並在4月產下女兒。儘管丈夫已經病逝，但生2個孩子一直都是她與丈夫的夢想，於是她決定嘗試試管嬰兒，並靠著自己的力量獨自度過整段孕期，同時將孩子扶養長大。女兒出生後，她也將自己的名字與丈夫的名字結合，替女兒取名，以紀念病逝的愛人。

根據《鏡報》報導，英國倫敦一名38歲數據分析師加絲普（Jadsip Sumal）與丈夫阿曼（Aman Sumal）2019年透過試管產下大兒子雷簡（Rajan），怎知孩子出生後不久，阿曼便因為癲癇發作與頭痛，在2020年8月確診第四級腦瘤，只剩12至18個月的壽命。

儘管兩人仍想要再生一個孩子，但是因為阿曼的病情，做人計畫只能暫時喊停。確診腦瘤後，阿曼持續接受化療與放射性治療，但是病情卻持續惡化，最終於2021年12月去世，享年36歲。加絲普說，「我知道當時他已經活不久了，我也知道如果他能理解我，會認為這是一件好事。不過因為他離開後，我陷入悲傷，因此也沒心思考慮第二胎的事。」

她說道，「儘管如此，我仍然想要一個家庭。我一直計畫幫雷簡生一個弟弟或妹妹，這對阿曼也很重要，所以我決定要做這件事。」由於第一胎也是試管嬰兒，於是她開始嘗試試管嬰兒，並在2022年8月，也就是阿曼病逝的8個月後，成功懷孕。

加絲普2023年4月產下一名健康的女嬰，並將自己的名字與阿曼的名字結合，替女兒取名為阿曼迪普（Amandeep）以紀念離世的丈夫。

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