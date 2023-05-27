85歲翁走出家門「狙擊手開槍」身中3槍　妻活活餓死無緣撤離蘇丹

▲蘇丹4月15日爆發內亂。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

蘇丹自4月15日爆發內亂至今，住在英國大使館附近的85歲英國男子與妻子也想撤離當地，但卻被告知必須自行穿越戰區前往40公里外的機場。在沒有食物和水的情況下，男子離開家，外出尋求協助，但卻被狙擊手開槍打中3槍，手、胸部、背部中彈，妻子則是被活活餓死。

綜合BBC、衛報報導，85歲英國男子舒爾加米（Abdalla Sholgami）在倫敦有一間旅館，不過他選擇與80歲身障妻子芮絲旺（Alaweya Rishwan）生活在蘇丹首都喀土穆，位置就在英國大使館附近。隨著蘇丹爆發內亂，這裡成為戰火最激烈的地方，這也讓夫妻倆決定離開，前往安全地帶。

在內亂爆發後，兩人竭盡所能尋求外界協助，包括打電話到英國大使館、親友向英國議員寄電子郵件尋求協助、撥打英國外交部的蘇丹熱線電話，但均未獲得援助。就連英國派遣軍事小組撤離使館外交人員時，也沒有幫助住在大使館附近的這對夫妻。

5月3日這天，英國在蘇丹的最後一架撤離航班起飛，舒爾加米被告知要自行前往喀土穆外的機場，也就是要穿越戰區才能搭上撤離班機，距離約40公里。這幾乎是不可能的任務，舒爾加米也因飢餓、缺水的關係，把芮絲旺留在家中，獨自一人外出尋求協助，遭到狙擊手瞄準開槍，手部、胸部、背部中彈，隨後被帶往喀土穆另個地點安置，活了下來。

然而在狙擊手重重包圍之下，家族成員根本無法進入該區域，芮絲旺只能自己照顧自己。到了5月10日傳來壞消息，土耳其大使館一名官員發現，芮絲旺陳屍家中，活活餓死。舒爾加米孫女阿扎爾（Azhaar）坦言，大使館距離爺爺奶奶家頂多只有4步的距離，真的非常近，「有100名士兵來疏散（使館）工作人員，他們過不了馬路？」

舒爾加米後來在沒有麻醉的情況下接受手術，由當醫生的兒子執刀。已知舒爾加米成功逃到埃及，正在返回倫敦途中，準備接受進一步治療。

英國外交部事後表示，5月3日那天的撤離行動是規模最大的一次，總計30個航班疏散2450多人，其中大多是英國公民及其親屬，也對舒爾加米遭遇的情況感到難過，但提供領事援助的能力嚴重受限，無法在蘇丹境內提供協助。