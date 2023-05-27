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大馬警撈女屍腿突然斷掉！「魂纏4天」夜不能睡：腦中一直見到她

▲▼嚇醒。（圖／CFP）

▲瑪奴哈仁在河邊撈起浮屍後，屍體的畫面一直出現在腦海中，嚇得他連續4晚失眠。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞政府退休警察瑪奴哈仁（R. Manoharan）因在國家緊急狀態期間貢獻良多，26日獲頒國家英雄獎章，而他也分享了他90年代在警界服役期間的一次恐怖經歷。

據《星洲日報》報導，現年66歲的退休警察瑪奴哈仁，在90年代的一次行動中，經歷了一場令人震驚的恐怖事件。當時，警方接獲報案電話，聲稱有一具腐爛腫脹的女屍被卡在了河流一棵樹旁，於是瑪奴哈仁便被指派到當地去將屍體搬運上岸。

但瑪奴哈仁趕抵現場時發現，河流的水位深及胸部，貿然下水實在太危險，因此他只能用繩子綁住浮屍的腳拖上岸。豈料，在瑪奴哈仁費力拖動屍體之時，女屍被綁住的腳卻突然斷裂，還好瑪奴哈仁最後仍成功將整具屍體拉上岸，並用擔架抬到附近醫院檢查。

報導稱，這段驚悚的經歷對瑪奴哈仁造成了極大的心理創傷，他像是被纏住了一樣，腦海中不斷浮現屍體的畫面，導致他連續4天難以入眠。

儘管服役期間曾經歷如此恐怖的事件，但這名自1977年就開始投身警界的退休警察還是熱愛警察的工作，還將這個職業最為重視的紀律精神傳承給下一代。瑪奴哈仁表示，自己的4個孩子中有其中2人成為了醫生，而另2名則分別稱為工程師和物理治療師，「這就是紀律所帶來的禮物」。

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