突開艙門原因曝光！　韓亞驚魂30多歲男嫌「我很悶，想快點下機」

記者張寧倢／編譯

韓亞航空（Asiana Airlines）26日上午從濟州機場起飛的編號OZ8124客機，機上載有194人，在中午12時45分即將降落大邱機場之前，一名30多歲男性乘客在200公尺上空打開艙門，引發其他乘客呼吸困難送醫。男子被捕後向警方陳述，他失業後壓力大，「因為心裡憋悶，想快點下機，所以打開了門。」

▲韓亞航空26日一架國內線班機降落前，飛機艙門在空中打開，一名男乘客被捕。（圖／路透）

根據韓聯社報導，大邱東部警察署表示，韓亞客機降落後警方隨即以《航空保安法》嫌疑逮捕30多歲男性A某，調查迄今已持續至第二天。A某向警方自述，「最近失業後一直感受到壓力」，「在飛機著陸前，覺得憋悶，想快點下飛機，所以才把門打開。」

報導指出，A某前一天在大邱機場遭緊急逮捕後，一度拒絕做出任何供詞，但隨著警方持續地調查，A某終於透露了包含犯罪動機等相關陳述，警方預計在結束追加調查後，以違反《航空保安法》等嫌疑向檢方提出申請拘捕令的要求。

報導補充，A某涉嫌在26日中午12時35分左右於飛機完成降落之前，在700英呎（約213公尺）空中打開艙門，引發機上騷亂與造成乘客極度不安，其中9人出現呼吸困難等症狀送醫治療。