手機掉到水裡！印度官員竟下令「抽乾水庫」　 排掉數百萬公升水

▲印度32歲官員為了找回掉進水庫裡的手機,下令把水抽掉。(圖/翻攝自推特,下同)

記者張寧倢/綜合外電報導

手機遺失該怎麼辦?一名印度官員先前在一處水壩自拍時手機不慎掉落,他為了尋回手機竟然下令抽乾水庫,花了3天時間用幫浦抽出數百萬公升的水,甚至承認經官員許可後,將水直接排入運河,還說「這實際上將使農民受益,因為有更多的水可用」。然而,手機最終被撈上來時已經故障,無法正常運行。

綜合英媒BBC與《今日印度》報導,印度32歲食品檢查官維什瓦斯(Rajesh Vishwas)21日休假時,與友人們前往中部恰蒂斯加爾邦的克爾卡塔水壩(Kherkatta Dam),怎料,自拍到一半他的手機不慎掉入水庫裡,他隨後聯繫了相關部門,要求尋回這部價值1200美元(約新台幣3.6萬元)的三星Galaxy S23 Ultra手機。

▲遺失手機的官員拍攝澄清影片,否認濫權。

由於當地潛水人員沒能找到手機,維什瓦斯花費了約8000印度盧比(約新台幣3000元)調來一台30馬力的柴油幫浦,抽水作業持續3天後,已將210萬公升水排出水庫。BBC報導稱,這些水足以灌溉6平方公里(600公頃)的農田。恰蒂斯加爾邦前首席部長欣格(Raman Singh)批評,當炎夏的極端高溫中,人民依賴水車取得水資源時,這官員卻抽掉了這麼多水。

《今日印度》提到,原先水庫水位約有15英尺(約4.57公尺)深,經抽水後水位下降約10多英尺(逾3公尺),儘管維什瓦斯宣稱自己只抽出大約3英尺(約0.9公尺)深的水。直到民眾發現水位下降後向水資源部門投訴,抽水作業才被阻止。維什瓦斯最後雖設法找回了遺失物,但手機在深水裡泡了3天後,已經故障無法使用。

▲對於水庫最終被抽出了多少水仍有爭議,但民眾上傳的影片中確實可見水管等抽水設備。

維什瓦斯透過影片聲明,他抽水前曾獲得一名水資源部門官員的口頭許可,被允許將「一些水排入附近一條運河」,並補充「這實際上將使農民受益,因為他們將有更多的水可用」。爭議越演越烈,維什瓦斯現已遭到停職,並與那名允許他抽水的官員同時接受調查。

維什瓦斯不僅否認濫用職權,還提出了各種解釋,因此被其他政治人物認為是在卸責。維什瓦斯說,有水資源部門的高級官員告訴他,抽掉的水都是大壩溢流出的「廢水」,平時還有村民會在這裡洗澡,並非用於灌溉或任何其他用途。他還表示,水庫淤泥導致村民潛入水中也找不到手機,是村民們建議他把水放掉,他相信如此一來就有99%的機會找回手機。

In #Chhattisgarh, an officer's I-phone fell into a dam reservoir. Two pumps of 30 horsepower, ran 24 hrs, and pumped out-hold your breath- 21 lakh litres of #water, this water could have irrigated 1,500 acres of land, & this is when "there is severe shortage of water i the area ! pic.twitter.com/vBSol7EafS