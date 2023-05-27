全校只有5學生能畢業！美高中急宣布延後畢業典禮　家長全怒了

▲美國一所高中全校只有5名學生達到畢業要求，讓校方不得不宣布推遲畢業典禮。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國德州的馬林高中（Marlin High School）最近突然發布聲明，通知學生和家長，由於全校只有5名學生完成畢業要求，因此校方不得不將畢業典禮推遲至6月舉行。校方當天也連夜召開家長會，要求全體高年級學生的家長到校就此事共同商討。

據福斯新聞報導，馬林是德州一座人口只有5000多人的小鎮。24日，鎮上的馬林高中突然在Facebook通知，該校的畢業典禮將被改在6月舉行，因為校方對應屆畢業生的出勤、成績和學分進行審查後，赫然發現33名學生中只有5人符合畢業資格，相當於全校有約84%人無法畢業。

校方指出，考量到學生需要更多時間來達成畢業要求，因此他們不得不決定延遲畢業典禮，而校方也要求所有高年級學生的家長當晚到校共同商討孩子的畢業問題。校方強調，「我們有義務保證學生們都符合相關畢業規定，同時堅信馬林高中每一位學生都有能力達到這些標準。」

相關po文在網上曝光後瞬間吸引網友熱議，不少家長認為，校方的決定對通過畢業要求的學生並不公平。報導稱，美國全體學生的成績近年來不斷下降，其中4年級和8年級的學生閱讀成績更是降到了1992年以來的最低水平，數學成績也顯著下降。

教育部長卡多納（Miguel Cardona）檢視全國考試的成績後指出，學生能力整體水平下降可能與疫情停課有關，但這些統計數據也表明了各校仍需加倍努力，利用國會為應對疫情，為學校提供的數十億美元來幫助學生跟上學習，「我必須明確指出，這樣的結果是不可接受的」。