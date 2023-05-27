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診所遭俄軍飛彈空襲「2死30傷」　澤倫斯基怒控：反人類罪！

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）2家診所26日遭飛彈空襲，造成2人死亡及30人受傷。總統澤倫斯基指控，俄軍的攻擊已經犯下反人類罪，「只有邪惡的國家才會攻擊診所」。

綜合BBC、《路透》報導，澤倫斯基在推特PO出影片，可見一棟3層樓高的建築幾乎被空襲摧毀，上層嚴重受損且冒出滾滾濃煙，路邊還有一具蓋上黑布的遺體。

澤倫斯基指出，一家身心科和一家獸醫診所遭受攻擊，「又一次飛彈攻擊，又一次反人類罪」，「只有邪惡的國家才會攻擊診所，這不可能有任何軍事上的目的，純粹就是俄國恐攻。」

▲▼ 烏克蘭東部城市聶伯城（Dnipro）診所遭飛彈空襲。（圖／路透）

▲▼ 烏克蘭東部城市聶伯城（Dnipro）診所遭飛彈空襲。（圖／路透）

▲▼ 烏克蘭東部城市聶伯城（Dnipro）診所遭飛彈空襲。（圖／路透）

▲ 診所遇襲後起火，消防員在雲梯車上灑水，附近街上到著一具罹難者屍體。（圖／路透）

當地官員賴薩克（Sergiy Lysak）說明，一名69歲男子路過診所時遇害身亡，另一名男子的遺體則是從建築殘骸中拉出，30名傷者中包含2名分別僅3歲及6歲的男童。據信事發時建築內還有另外3人，目前仍未尋獲。

除第聶伯羅以外，烏東城市哈爾科夫（Kharkiv）及首都基輔也遭受空襲，包括一座油庫。烏方聲稱，夜間擊落俄軍發射的17枚飛彈及31架無人機。基輔官員指出，被攔截的無人機殘骸落在一家購物中心屋頂，殃及建築及車輛。

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