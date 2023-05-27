金主愛應是大女兒　南韓智庫：金正恩「遵循祖父模式」訓練她接班

▲北韓最高領導人金正恩4月13日帶著女兒金主愛視察火星-18型飛彈試射。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓國家情報院今年3月曾指出，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩和妻子李雪主育有3名子女，且老大是未曾公開露面的兒子。不過，南韓統一研究院院長推測，最近時常陪伴父親視察飛彈發射現場的女兒金主愛，很有可能才是老大，也早在接班人候選之列，金正恩可能正在遵循「金日成-金正日」模式訓練她接班。

根據韓聯社報導，南韓政府資助的智庫統一研究院的院長高有煥26日在與統一部記者團舉行的懇談會上表示，「我個人認為金主愛很有可能是家中老大」，關於她是否就是未來北韓金氏政權的接班人，雖然只有到正式宣布那一刻才能確認，「但我認為她在候選之列。」

▲金正恩2月25日帶著女兒金主愛出席平壤西浦地區的新街道動土儀式，拿起鏟子挖下第一鋤。（圖／路透）

高有煥還比喻稱，金正恩帶著金主愛出席各個場合的情況，與金日成當年交棒給金正日的模式相似。金正恩的父親金正日在被內定為接班人之前，很早就開始參與軍事相關現場指導，他1964年大學畢業後進入政治局，直到金日成去世為止，參與活動近20年。

金主愛則是從2022年11月北韓試射「火星-17型」洲際彈道飛彈時，首次公開露面後，頻頻跟隨父親金正恩參與軍事活動現場。高有煥說，「與其說是他現在立刻確定讓女兒出馬，倒不如說是為了讓她培養成為接班人的品格。」針對北韓保守的社會風氣下是否會誕生女性領導人的質疑，高有煥則表示，在北韓重新建立領袖體制絕非難事。

▲金正恩於4月15日北韓「太陽節」攜女兒金主愛、胞妹金與正，出席觀賞由內閣和國防省主辦的體育競賽。（圖／達志影像／美聯社）

南韓情報原先指出，金主愛是排行老二的女兒，上頭還有一名哥哥。南韓國情院3月向國會匯報時表示，雖然沒有具體證據，但藉由與外部情報機關共享情報等方式，「確信（老大）是兒子。」不過，金正恩在瑞士留學時的好同學米卡洛（Joao Micaelo）也爆料，他2012至2013年受邀訪問平壤時，未曾聽聞金正恩說自己有兒子。