媽媽親揭當年懷孕秘密　男驗DNA愣住：我有35個兄弟姊妹

▲男子測DNA才發現，原來他還有35個同父異母的兄弟姊妹。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名男子在論壇Reddit發文表示，長大後才從母親口中得知他們家的秘密，原來他是媽媽當年接受他人捐精才生下的孩子，為了知道更多，也對生父感到好奇，便進行DNA測試。沒想到一測才發現，他有35個同父異母的兄弟姊妹。

鏡報報導，原PO母親當年透過捐精受孕生下他，在他的整個童年時期，都選擇對他保守這個秘密，時隔多年，媽媽說出埋藏在心中已久的真相後，他進行DNA測試，才知道原來他有35個同父異母的兄弟姊妹。儘管明白母親當初為何不告訴他，但仍希望能早點知道這一切，因為瞭解遺傳疾病與避免亂倫很重要。

自從進行DNA測試以來，他一直在尋找生父與35個同樣接受測試的同父異母兄弟姊妹，「很想見見他們」，也在去年夏天舉行聚會，和生父、同父異母兄弟姊妹也有一個聊天群組。原PO透露，生父不常使用Facebook，沒有直接交談，不打算刻意接近或做任何事情，但也期待能有更多瞭解，「他非常善良，願意和每個人見面，有新家人真的很酷」。

原PO透露，對於生父並沒有太多感情，所有一切都要歸功於把他撫養長大的養父。除此之外，DNA測試結果也發現，原PO比其他大多數人都擁有更多尼安德塔人的血統。