10歲開始照顧媽媽！日男長照20年理智線斷了　母被狂揍7天慘死

▲男子10歲起就承攬所有家務。（示意圖／Photo-AC）

圖文／CTWANT

又有長照悲劇！日本東京一名依賴政府援助生活的37歲失業男子，不堪10歲起就照顧母親、承攬一切家務的長期重任與辛勞，在去年7月只因55歲母親1天抽超過3支菸，便連續7天痛打對方，導致媽媽傷重身亡。男子遭判處5年徒刑。

據《TBS》報導，當時救護人員抵達東京某公寓，發現報案的男子臉部及身體有多處瘀傷還穿著尿布，男子母親送醫後2個月因硬腦膜下血腫去世。男子應訊時透露，基於經濟及罹患憂鬱症、糖尿病母親健康等因素，要媽媽1天只能抽3支菸，但母親在叫救護車前7天違反約定，態度還令人惱火，於是每天毆打對方約50到100次。

男子表示，高中畢業後靠兼職和派遣工作維生，30歲開始完全依賴母親的社會福利過活，5年前開始有尿床的狀況後，就曾因為喝水量的規定問題和媽媽衝突，「我無法理解喝水像呼吸一樣，媽媽每小時喝500多毫升水，讓我很生氣」。

男子的已婚妹妹指出，哥哥在爸媽離婚的10歲時就扛下所有家務，母親卻懶散又一直喝酒，哥哥曾為了「不想一個人待著」要她別去小學上課，高中時制服還被撕掉，坦言直到結婚搬走前，對這個家沒有什麼美好回憶，但當時還有哥哥，否則「我覺得每個人都會崩潰」。

法官則問男子，如何看待與媽媽的「不正常關係」，男子回答：「媽媽不是一般人，我也做了很多不一般並遺憾的事」，造成母親的痛苦，也因為自己的自私行為，對媽媽做了不可挽回的事。法官審理後，對被起訴7年男子判5年徒刑。法官更表示，他瞭解男子感受，因為自己從小也承攬所有家務，但男子與母親長期相互依賴的關係，使他的心理出現扭曲。

延伸閱讀

▸ 英國因「這理由」拒絕歸還王子遺體 衣索比亞王室後裔痛批

▸ 韓亞客機逃生門「高空飛一半彈開」 旅客頭髮飛揚嚇瘋、6人呼吸困難

▸ 7旬婦報警稱：我生了孩子 警方到場竟發現3具嬰屍！